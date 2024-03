“Ni engavetada ni en riesgo”: choque entre Name y Velasco por reforma pensional

Presidente del Congreso, Iván Name, y ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Senado

La reforma pensional, aunque apenas arrancó esta semana su debate en la plenaria del Senado, ya ha generado numerosos choques y fricciones entre varios sectores y figuras políticas. El de este viernes 1 de marzo fue entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente del Congreso, Iván Name.

Velasco, quien se encontraba en Cartagena en el Congreso Nacional de Municipios, indicó que desde el Gobierno lo que le piden al Congreso es que le permita dar el debate, luego de dos veces en que se debió suspender la sesión por falta de quórum y de una molestia que se sintió en la coalición oficialista porque el proyecto no fue agendado en el orden del día de la plenaria del próximo martes 5 de marzo.

“El presidente lo que pide es que se dé el debate. El Congreso tiene la autonomía para mejorar el proyecto y aspiramos a que nos lo aprueben. Incluso, podría no aprobarlo, pero déjennoslo debatir”, mencionó el ministro Velasco.

A este y otros comentarios que se escucharon, el presidente del Congreso respondió en su cuenta de X: “Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante”.

Agregó que no se agendó para el martes porque se adelantará un debate de control político por las altas tarifas de energía en la costa caribe. “La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy, la Costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables tarifas de energía, por eso el martes se priorizó el debate correspondiente”, dijo Name.

Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy, La Costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) March 1, 2024

Horas antes y desde la Cumbre CELAC en San Vicente y las Granadinas, el presidente Gustavo Petro aseguró que si los congresistas no aprueban las reformas habrá un colapso del sistema: “El sistema de salud y el pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país. Si el Congreso hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato y sin transición”.

A esta declaración, que algunos congresistas leyeron como una iniciativa de Petro de buscar alternativas diferentes a las legislativas para aprobar sus propuestas y reformas, Velasco mencionó que es falso, pues tienen la experiencia de decretar la emergencia económica en La Guajira sin éxito, pues la tumbó la Corte Constitucional.

“Intentamos hacer algo interesantes en La Guajira, la Corte nos dijo no va la declaración de emergencia económica. Respetamos esa decisión y por algo estamos presentando proyectos de ley. Si hay alguien respetuoso de la constitución del 91 es Petro, él ayudó a hacerla”, sostuvo.

