“Yo pido que nos respeten”: senadores responden ante señalamientos de Pacho Santos

John Jairo Roldán, senador del Partido Liberal. Foto: Redes Sociales

El senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, respondió a las publicaciones que ha hecho Enrique Santos, llamado “Pacho”, por medio de sus redes sociales, en los que identifica a aquellos legisladores que apoyaron abrir el debate de la ponencia positiva a la reforma pensional. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el senador Antonio José Correa (Partido de la U), también respondieron.

Estos te robaron tu pensión. NUNCA los olvides. Un robo a mano desarmada. ¿Tienes pensión? En 5 años vas a tener la mitad y en 10 no hay como pagarla. ¿Hoy Cotizas? Olvídate de esa plata. Estos son los ñ responsables. No los olvides. Circula esto por redes y marcha el 21 con su… pic.twitter.com/pErncerA9m — Pacho Santos (@PachoSantosC) April 17, 2024

Roldán recordó a la plenaria que legisladores del Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U “no [han] estado directamente en un gobierno” y siempre han “estado en la independencia”. Así, esos partidos siempre se han “acostumbrado a los carteles que [les] sacan los que no están de acuerdo [con] lo que [ellos] apoyan”. Sin embargo, las publicaciones de Santos cruzaron el límite.

Sugerimos: Petro propuso una alianza “estratégica” con Brasil para una “integración real”

“A lo que hemos llegado por un like, a lo que hemos llegado por una confrontación política, a lo que hemos llegado por el famoso 2026″, afirmó.

Habló del artículo 348 del Código Penal, sobre la instigación a delinquir y citó que incitar la “violencia contra un servidor público” puede llevar al arresto de tres a 12 meses, así como una multa de 13,33 a 150 salarios mínimos vigentes. Pidió respeto para él y sus copartidarios, de los cuales algunos participaron en un acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro para apoyar la reforma pensional.

Le puede interesar: Petro y Lula entregan balance de sus encuentros en Bogotá

“Como Partido Liberal y como senador, yo pido que nos respeten. Nosotros estamos apoyando algo en lo que creemos y en lo que no hemos creído del Gobierno, no lo apoyamos. Muchos del Partido Liberal no votamos por Gustavo Petro, pero hoy somos su junta directiva. No nos pongan en la picota pública que nosotros no estamos en ese juego de izquierda y de derecha y de 2026″, aseveró.

Otro de los senadores que intervino para condenar las palabras de Santos fue Antonio José Correa, quien habló en nombre de legisladores del Partido de la U. Enfatizó en que siete senadores de su partido llegaron a unos acuerdos con el Gobierno, como los liberales, y seguirán apoyando la reforma.

“Apoyamos y apoyaremos aún más la reforma pensional porque corrige la disparidad”, dijo.

Lea también: Congresistas del Pacto Histórico denunciaron ante la CIDH una “persecución judicial”

Por su parte, el ministro Velasco remarcó que desde el Ejecutivo rechazan cualquier tipo de incitación a la violencia hacia los senadores y recordó que llegar a acuerdos y concertar con partidos “es el debate normal parlamentario”. Enfatizó en la gravedad de los señalamientos de Santos y pidió que el debate se diera desde “las ideas” y no con “injurias y calumnias”.

“Esta sociedad necesita líderes sensatos, líderes que interpreten la necesidad de tener sueños colectivos. Esta sociedad no necesita pirómanos, necesita bomberos”, afirmó.

Seguimos en el debate #ReformaPensionalYa. El Mtro. @velascoluisf insta al debate respetuoso y rechaza las recientes declaraciones del exvicepresidente Francisco Santos en las redes sociales:🧵⤵️ pic.twitter.com/3paZIhpS0J — MinInterior Colombia (@MinInterior) April 18, 2024

El senador de Alianza Verde, Gustavo Moreno, aseguró que el país necesita una reforma pensional y también rechazó que el exvicepresidente haga esas declaraciones que incitan a acciones violentas.

“Como bancada independiente, no estamos defendiendo la reforma de un Gobierno, ni de Petro. Nosotros y ustedes, senadores, saben que este país necesita ya una reforma pensional”, apuntó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.