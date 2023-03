Reforma política: congresistas dicen que la ponencia dejó los “peores micos”

La representante Jennifer Pedraza (Dignidad) y Catherine Juvinao (Alianza Verde) aseguraron que el Gobierno y Roy Barreras las engañaron. Foto: Twitter Roy Barreras

El Congreso discute la reforma política desde el año pasado; en los próximos días se reanudará su trámite en la Comisión Primera del Senado. A la iniciativa le faltan cuatro debates de ocho; el periodo pasado logró su aprobación en los primeros cuatro tras una fuerte polémica, sin embargo, todo parece indicar que esta vez será más difícil.

Hay quienes tienen dudas sobre el contenido de la reforma, pues incluiría algunos puntos peligrosos para la democracia. El partido Alianza Verde ha mostrado su inconformismo desde el principio y casi que toda la bancada manifestó que no apoyaría el proyecto si no se eliminaban los artículos que causan preocupación. Hasta el copresidente del partido, Antonio Navarro Wolff, se dirigió a los militantes y les dijo este viernes: “a votar ‘no’ a esa reforma”.

Luego de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuviera varias reuniones con Alianza Verde durante los últimos meses, parecía que habían llegado a un acuerdo para matizar o eliminar esos puntos. Sin embargo, ayer, jueves 16 de marzo, se conoció la que sería la ponencia oficial para retomar el trámite y para sorpresa de los verdes y de otros partidos, los “micos” continúan en la propuesta.

¿Cuáles son los “micos” a los que se refieren los congresistas?

De congresistas a ministros: la ponencia dejaría abierta la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros o, que renuncien para ocupar otro cargo público. Eso lo buscan con una modificación a las incompatibilidades durante el periodo constitucional. Así las cosas, luego de presentar su renuncia al Congreso no se mantendrían las incompatibilidades “para el desempeño de otro cargo o empleo público”.

El otro tiene que ver con lo que han llamado la reelección inmediata: “Para la organización de las listas, por una única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”, dice la ponencia. Esto quiere decir que quienes quedaron elegidos, tendrían la posibilidad de ocupar la misma posición en la lista, lo que les beneficiaría y les daría la posibilidad de reelegirse.

Estas fueron las reacciones de los Congresistas

“No contentos con la reelección inmediata del actual Congreso, meten otro orangután. Un congresista podría ser ministro, pero si decide volver a su curul, se le guarda el puestico”, dijo la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).

Por su parte, su copartidario, el senador Inti Asprilla señaló que va a defender la reforma laboral pero que “de la reforma política no me voy a tragar un solo sapo, como la reelección en listas cerradas, para empezar”.

Ayer se radicó la REFORMA LABORAL y la voy a defender con TODA por mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos!!!

De la REFORMA POLÍTICA no ME VOY A TRAGAR NI UN SOLO SAPO, como la reelección en listas cerradas, para empezar… — Inti Asprilla (@intiasprilla) March 17, 2023

El senador Jota Pe Hernández pidió a los ciudadanos y a sus colegas que “abran los ojos y miren bien quienes son esos congresistas que van a traicionar a los colombianos”, advirtió.

Mientras tanto, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) y Catherine Juvinao (Alianza Verde) aseguraron que el Gobierno y Roy Barreras los engañaron “cuando dijeron que eliminarían el mico de la reelección automática de congresistas en la reforma política y, metieron un nuevo: crean puerta giratoria para que congresistas se vuelvan ministros y luego vuelvan a ser Congresistas”, dijo Pedraza.

A su vez, Juvinao le dijo a Barreras que “de buena fe acepté su invitación a un café empezando 2023 a fin de mejorar la reforma política y eliminar micos e incentivos perversos. Es triste que no solo no se tuvo en cuenta ninguna sugerencia, sino que la ponencia para la segunda vuelta es aún peor”.

A votar NO a esa reforma https://t.co/tP5qMrc4b0 — Antonio Navarro (@navarrowolff) March 17, 2023

No fueron solo los políticos de centro y centroderecha quienes manifestaron su inconformidad: el exsenador Gustavo Bolívar le pidió al Pacto Histórico no apoyar “la vagabundería de permitir que congresistas vayan al ejecutivo y vuelvan a su antojo. Sería una vergüenza. La reforma política se concibió para acabar la politiquería y depurar las costumbres políticas, no para empeorarlas”.

Hasta el presidente de la Cámara, David Racero (Pacto Histórico) dijo que “hay que revisar detenidamente esa reforma política. Se debe profundizar la democracia dentro de los partidos y en el sistema político general, sin tener riesgo de retroceder”. Mientras tanto, la senadora Esmeralda Hernández, también del partido de gobierno, dijo que “si la reforma va con estos micos, no cuenten con mi voto”.

Hay que revisar detenidamente esa reforma política. Se debe profundizar la democracia dentro de los partidos y en el sistema político general, sin tener riesgo de retroceder. — David Racero (@DavidRacero) March 17, 2023

Desde la oposición no se quedaron callados: el senador David Luna (Cambio Radical) señaló que “votó ‘no’ la reforma política por los dos ‘micos’ de transfuguismo y de puerta giratoria. Ahora, para la segunda vuelta le meten dos peores. Le garantizan la reelección a congresistas actuales y les permite ser ministros, guardándoles su curul si quieren volver al Congreso”.

Voté NO la Ref Política por los 2 micos de transfuguismo y de puerta giratoria. Ahora, para la 2da vuelta le meten dos 🦧 peores. Le garantizan la reelección a congresistas actuales y les permite ser Ministros, guardándoles su curul si quieren volver al Congreso. Qué barbaridad. — David Luna (@lunadavid) March 17, 2023

