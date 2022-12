Reforma política: polémico parágrafo aseguraría reelección de congresistas en 2026

En el penúltimo día de sesiones ordinarias, la Cámara está dilatando votación de la reforma política. Foto: Óscar Pérez

Se dilata la votación de la conciliación de la reforma política en la Cámara de Representantes. Este jueves, en el penúltimo día de sesiones ordinarias del Congreso, la corporación está en la tarea de conciliar el texto del proyecto que establecería nuevas reglas para el proceso electoral, tal como lo hizo el Senado en la noche del miércoles. Sin embargo el trámite se está enredando porque más de 100 representantes en la plenaria presentaron impedimentos para no votar la iniciativa del Gobierno por un polémico parágrafo que aseguraría la reelección de los congresistas actuales en los comicios legislativos de 2026.

Se trata de un parágrafo transitorio número dos, en el artículo ocho del proyecto, que habla sobre la selección de candidatos al Congreso y la democracia interna de los partidos para elegir a quienes competirán por curules. Según ese apartado, por una única vez en las elecciones de 2026, los partidos podrán tener en cuenta el orden de elección de las listas, sin condicionamiento de género, del último período para conformar sus nuevos listados. Específicamente dice así:

“Para el periodo de transición al nuevo sistema de democratización interna para la selección de los candidatos que integrarán las listas cerradas y bloqueadas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, al que se refiere el presente artículo, se utilizarán los diferentes mecanismos establecidos en el artículo 107 y en la Ley. Para la organización de estas listas, por una única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”.

De inmediato, el parágrafo levantó una polvoreda de críticas por parte de sectores de oposición y de partidos declarados como independientes y hasta de gobierno porque, consideran, el texto favorece a los actuales congresistas, en especial a las cabezas de lista (que son los que tienen más posibilidades de ganar una curul). En ese sentido, los representantes dicen que estarían legislando en causa propia y por tanto prevaricando.

“Presenté una proposición para apoyar listas cerradas siempre y cuando nosotros fuéramos los últimos en dichas listas para que, efectivamente, haya renovación en el Congreso. Vaya sorpresa que encuentro en el texto hoy que dice que nosotros tenemos que encabezar estas listas cerradas. Acá no hay ningún cambio. No voy a presentar un impedimento en esta plenaria porque sé que me lo van a negar, pero si acepto este parágrafo estaría legislando en causa propia y por lo tanto prevaricando. Entonces me retiro de la sesión hasta que pase la conciliación de la reforma política”, protestó el representante Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical.

De igual forma intervino la representante verde, Catherine Juvinao: “Lo que habíamos logrado sacar del texto en la Comisión Primera era que quienes estábamos hoy en el Congreso no nos veríamos beneficiados con listas conformadas con las elecciones de hoy. Descaradamente se vuelve a incluir este parágrafo, ahora en la conciliación. Vamos a incurrir en un clarísimo conflicto de interés”, señaló, mientras presentó su impedimento, agregando que por esto vendrán demandas de pérdida de investidura.

He presentado mi impedimento para votar la conciliación de la #ReformaPolítica por legislar en causa propia. Es inconcebible que el Congreso quiera legislar para sí mismo de forma tan descarada. Vendrán demandas de pérdida de investidura y la primera que las impulsará seré yo. pic.twitter.com/szo4s5qNTV — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 15, 2022

Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se puso como ejemplo y recordó que él fue cabeza de lista de su partido por Antioquia. Por ello, aseveró que “muy mal haría yo al aprobar este texto que nos favorecería a los que encabezamos las listas anteriormente. Anuncio que no participaré de esta discusión”.

Por su lado, la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, que ejerce la independencia, se unió a la voz de protesta de sus compañeros y además arremetió contra la mesa directiva por intervenir el orden del día para que entrara el ministro del Interior Alfonso Prada. “Hacen un receso de la Cámara para esperar a que venga el ministro Prada para que haga una intervención extorsiva para que diga que los representantes de la coalición del Gobierno deben aprobar la reforma. No podemos legislar a favor nuestro”, insistió.

¿Es un mico del Gobierno?

Otros congresistas, aseguraron que el parágrafo no solo era polémico sino que consistía en un mico que estaba impulsando el Gobierno, es decir, de un cambio a última hora que hicieron los representantes oficialistas y que pasaron por debajo de la mesa.

“Nuevo mico en la reforma política. Las listas cerradas del 2026 se podrán hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso. Están votando su propia reelección, legislando en beneficio propio y borrando de un plumazo la democracia”, denunció la legisladora verde Katherine Miranda.

Nuevo MICO de la Reforma Política. ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️



Las listas cerradas del 2026 se podrán hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso!



Están votando su propia reelección, legislando en beneficio propio y borrando de un plumazo la democracia. pic.twitter.com/SKinbD83PY — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 15, 2022

De igual forma denunció su copartidaria, la representante por Risaralda, Carolina Giraldo: “Pretenden revivir el artículo que ya habíamos eliminado y que desde ya pondría de primer lugar de las listas a los más votados en estas elecciones.¿Reelección asegurada?”, cuestionó agregando que no va a votar el informe de conciliación que discute la Cámara de Representantes.

Ante los señalamientos, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), que hace parte de los conciliadores del proyecto, le aseveró a este diario que el polémico parágrafo no es ningún mico porque no entró a la discusión por debajo de la mesa. Si bien este se eliminó de la ponencia de Cámara cuando el texto pasó por la Comisión Primera, en los debates en el Senado siempre existió dicho apartado.

El congresista explicó que este miércoles cuando los encargados de conciliar los textos del proyecto aprobados en Cámara y en Senado, los parlamentarios decidieron acoger ese apartado del texto del Senado. “Una conciliación lo que hace es adoptar el texto de una de las cámaras. no es nada nuevo. Se acogió ese parágrafo del Senado y el que garantiza la representación paritaria. Eso no es ningún mico porque estaba en el texto del Senado y viene desde la ponencia. Se acogió porque los partidos tradicionales tienen mayoritariamente hombres y eso no estaba en el proyecto, no votaban reforma política”, manifestó.

Sobre reforma política.

1. Listas cerrada es iniciativa del pacto histórico.

2. Sobre mantener orden del 2022 fue iniciativa de partidos tradicionales. Ya se explicó.

3. El Pacto debe aprender a defender lo que propone su gobierno y no culpar a otros de su fracaso. — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) December 15, 2022

En ese sentido, Ávila recordó que cuando esta discusión se dio en el Senado, la plenaria consideró que no se estaría legislando en beneficio propio porque es un proyecto de acto legislativo que además cobija a partir de 2026, no a la legislatura actual. Así las cosas, reiteró, la duda sobre si se incurría en prevaricato, no surgió en la conciliación.

“Esa duda no surgió. La duda que surgió era que si no se metía eso, la mayoría de tradicionales no iban a aprobar la reforma. En la conciliación no hay debate, las constancias no se debaten. Para eso es la segunda vuelta. Seguramente lo que está pasando en la Cámara es una estrategia de dilación de los sectores que no quieren la reforma, que la quieren hundir”, contó.

De la plenaria se retiró Cambio Radical y el Centro Democrático. También algunos representantes verdes.

