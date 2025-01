Se calienta discusión por presentación de posible reforma tributaria en 2025

Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia; Juan Fernando Cristo, ministro del Interior y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda en el debate para definir el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 (izq-der). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el panorama de la discusiones políticas y económicas de 2025 se perfila la posibilidad de que llegue una nueva reforma tributaria al Congreso, en aras del Gobierno cuadrar caja con un presupuesto que está desfinanciado. Sin embargo, el ambiente en el Legislativo es adverso y ya hay voces que se manifiestan en contra de un proyecto que cambie los tributos en Colombia.

La discusión empezó con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, diciendo que sería necesario presentar un nuevo proyecto de esta naturaleza, luego de que el Congreso hundiera, al término de la legislatura pasada, la ley de financiamiento.

“Seguimos comprometidos con un gobierno que piensa en la gente, pero necesitamos que los más favorecidos paguen lo que les corresponde en impuestos para sacar adelante a las clases más necesitadas”, dijo. Y, como su jefe, responsabilizó al Legislativo de los problemas de caja: “El Congreso ha protegido a quienes más tienen, mientras los sectores más vulnerables carecen del apoyo necesario del Estado”.

Sin embargo, que no se aprobara el presupuesto -que tuvo que presentarse por decreto- ni la ley de financiamiento es un buen medidor para saber que es una discusión que empezaría con un panorama adverso. Incluso, en días pasados, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, reconoció que el clima era adverso.

Así también lo dijo el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), quien hace parte de la Comisión Tercera. “Ningún ambiente, lo que debe hacer Gustavo Petro es reducir el gasto, por ejemplo, con la apertura de embajadas y la burocracia innecesaria, y ser más eficiente”, dijo.

Y añadió: “más impuestos aumenta el costo de vida y destruye empleos”. Ese rechazo es importante más que por Uribe en particular, porque tiene asiento en las comisiones económicas del Congreso, con las que el presidente Petro dijo, tras el hundimiento de la ley de financiamiento para recaudar $9,8 billones, que “rompía relaciones”. E, incluso, a cuyos legislativos llegó a calificar de “malditos”.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo también se refirió con escepticismo frente a la posible reforma tributaria: “Una nueva reforma tributaria exige un acuerdo político previo, que hoy no existe. Sin ese acuerdo no sería improbable un nuevo hundimiento de tal iniciativa en el Congreso. Una nueva reforma tributaria que hipotéticamente se aprobará en 2025 no podría recaudarse, sino en el 2026 en todas las modificaciones que toquen con los impuestos directos, como el de la renta”.

