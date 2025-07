Escaló la tensión entre Gobierno y Congreso por nueva tributaria: Petro lanzó advertencia

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque aún no se conoce ningún texto sobre la nueva reforma tributaria que prepara el gobierno de Gustavo Petro para recaudar $19 billones y aliviar la crisis fiscal, en el Congreso parece no haber ambiente ni siquiera para dar la discusión. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, varios congresistas han optado por no respaldar una propuesta que muy seguramente tocará el bolsillo de los colombianos, por lo cual la apuesta inicia su camino cuesta arriba.

El oscuro panorama del proyecto se confirmó tras la elección de los nuevos presidentes de las comisiones económicas del Senado, la Tercera y la Cuarta, encargadas de tramitar este tipo de asuntos. Aunque el Ejecutivo intentó ubicar a sus fichas, al final ganaron dos senadores que anunciaron su rechazo a la propuesta.

Lea también: Así están quedando las comisiones que definirán el futuro de las reformas de Petro

En la Tercera quedó Jairo Castellanos, que hace parte de En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, y quien ha apoyado al Gobierno en varios proyectos, pero en esta ocasión se desmarcó de la tributaria. “Le daremos cristiana sepultura”, anunció el congresista tras asumir su nuevo rol.

Por el otro lado, en la Comisión Cuarta, el designado fue Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien también anticipó un probable hundimiento del salvavidas fiscal de la actual administración. “Colombia no está preparada para otra reforma tributaria, ya hay muchos impuestos a los empresarios y a los colombianos (…) hay que dar el debate, pero en el Centro Democrático creemos que hay que hundir esa tributaria”, aseguró.

No se pierda: “Aterrador”: así reaccionaron los políticos a audios sobre posible atentado contra Galán

Las voces de Castellanos y Cabrales son, para muchos en el Congreso, una muestra de lo que piensan las mayorías, por lo cual varios vaticinan que habrá un bloqueo a la tributaria. A esto se suma que el gobierno Petro tendría menos capital político que en la pasada legislatura y que, además, tendrá que administrarlo para sus otras reformas, como las de la salud, la jurisdicción agraria, la ley de sometimiento, entre otras.

El presidente Petro ya se sumó al debate y caldeó los ánimos en la relación con el Congreso al lanzar una dura advertencia. “Si de nuevo el Congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los próximos 5 años”, aseguró en su cuenta de X. Todo esto, además, genera dudas sobre si habrá o no debate del presupuesto para el 2026, pues cabe anotar que el año pasado tuvo que salir por decreto.

Si de nuevo el congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los proximos 5 años.



Deben leer antes de opinar. https://t.co/Djynrppvq8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 22, 2025

A la polémica también entró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien se fue contra Castellanos. “Anticiparse como sepulturero de una reforma tributaria que no se ha radicado y que usted no conoce es de una irresponsabilidad infinita. Será sepulturero de las finanzas públicas. No emule a Fincho Cepeda, que no es un referente del buen congresista”, dijo el jefe de la cartera.

Por lo pronto, aún no está claro cuándo el Ministerio de Hacienda destapará sus cartas finales sobre la nueva tributaria, pero lo que sí se sabe es que la propuesta se radicará e inmediatamente será objetivo de muchos congresistas que buscarán hundirla sin discusión.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.