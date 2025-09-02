Así están los votos en el Congreso para la segunda tributaria de Petro

Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, junto a otros miembros del Gobierno radicaron una nueva reforma tributaria ante la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sumado a la pugna latente en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación (PNG) por 556,9 billones de pesos, el Congreso de la República ahora recibió el proyecto de ley de reforma tributaria con el que el Gobierno Nacional busca solventar 26,3 billones de pesos en la desfinanciación del monto para 2026.

El escenario sería crítico para la llamada ley de financiamiento, puesto que tal cual sucede con el PNG, en el Congreso las mayorías están en contra de la iniciativa que ha sido catalogada como una nueva medida de presión para culpar al Legislativo de los problemas fiscales en Colombia.

Dentro de los principales sectores económicos que esta reforma se encuentra una aplicación de la tarifa plena del IVA a combustibles, impuestos a los juegos de suerte y azar, el consumo de alcohol y a las actividades económicas en iglesias, así como ajustes a los impuestos al patrimonio.

Así sería la votación del presupuesto

En la Cámara de Representantes es donde el Ejecutivo cuenta con mayores apoyo, puntualmente en la Comisión Cuarta. Además de los tres votos del Pacto Histórico, el gobierno tendría el respaldo de las dos representantes Verdes de la célula; al menos diez votos entre Liberales, Conservadores y la U; y otros cuatro que siempre han sido afines a la administración Petro.

Para la Tercera, también en Cámara, el caso, si bien es similar, su negativa es mucho más factible. De 33 representantes, la votación se definiría por pocos votos, llegando a haber diferencia de un solo legislador. Sin embargo, es clave recordar que la iniciativa en el mismo sentido presentada el año pasado no logró buen puerto, y, de hecho, la propuesta de archivo que impulsó en aquella sesión del 11 de diciembre el senador Miguel Uribe Turbay fue aprobada por las cuatro corporaciones, condenando al hundimiento la propuesta de la Casa de Nariño.

Por el lado del Senado el escenario pareciera más evidente a una negativa a la tributaria. La Comisión Tercera, dirigida por Jairo Castellanos (ASI) y Karina Espinosa (Liberal), tiene mayorías opositoras y solamente existirían escasos 5 votos en favor de la Tributaria. Respecto a la Comisión Cuarta es similar el escenario, pues de 15 miembros, solamente 4 darían su voto positivo.

La reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro clava de frente y duro a la clase media. Sin recortar medio gasto, pretenden tapar huecos cargando los bolsillos de los que han logrado "tener alguito".



Estas son 10 perlas que encontré en la reforma 👇 pic.twitter.com/2CUNqaovhf — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 2, 2025

¿Cuándo se votará la reforma tributaria?

Luego de su radicación el 1° de septiembre, se prevé que su votación sea a finales del mismo mes, e incluso ya iniciado octubre. Debido a que la discusión se dará en Comisiones conjuntas, la asignación de ponentes tardará por lo menos una semana más. Enseguida empezará el estudio de la iniciativa que tardaría cerca de dos semanas más. Y, debido a que de forma simultánea se encuentra en discusión el PNG, resulta probable un trámite de por lo menos un mes para su respectiva discusión.

