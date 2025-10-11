Logo El Espectador
Son tres los ejes que el Gobierno quiere sacudir en el Congreso para movilizar a sus bases

La Casa de Nariño se juega el futuro dela reforma a la salud, de su presupuesto de 2026 y de la ley de sometimiento. Las mayorías no la favorecen, pero los contactos a todo nivel ya comenzaron.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
11 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Gobierno Petro se juega sus cartas finales en el Congreso de la República. Al menos tres ejes fundamentales para el cierre de su administración.
El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para enfrentar una de las semanas más fuertes en el Congreso, pues quiere lanzar sus cartas para que no naufraguen los tres ejes legislativos prioritarios para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la controvertida ley de sometimiento. Todo esto se presenta en medio de un panorama en el que la Casa de Nariño ha empezado a ventilar las intenciones de una asamblea constituyente o una consulta popular para ejercer presión desde las calles.

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Carlos Sánchez(94518)Hace 1 hora
Pues que convoque el inquilino, consulta popular, constituyente, igual tiene que tener un respaldo electoral que no alcanza a canalizar por las vías legales, eso si, hay que pedir una fuerte veeduría internacional para que no acomode los resultados, dice el dicho: del toro a los cachos, así se le acaba esa coacción y presión, se le terminan los dizque argumentos, y chao inquilino y sus fans
Carlos Sánchez(94518)Hace 1 hora
