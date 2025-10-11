Son tres los ejes que el Gobierno quiere sacudir en el Congreso para movilizar a sus bases

Gobierno Petro se juega sus cartas finales en el Congreso de la República. Al menos tres ejes fundamentales para el cierre de su administración. Foto: Archivo Particular

El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para enfrentar una de las semanas más fuertes en el Congreso, pues quiere lanzar sus cartas para que no naufraguen los tres ejes legislativos prioritarios para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la controvertida ley de sometimiento. Todo esto se presenta en medio de un panorama en el que la Casa de Nariño ha empezado a ventilar las intenciones de una asamblea constituyente o una consulta popular para ejercer presión desde las calles.

La primera...