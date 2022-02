Registraduría nuevamente avala las firmas de la revocatoria de Daniel Quintero

La Registraduría nuevamente le dio el aval a las firmas de la revocatoria a Daniel Quintero. Foto: Cortesía

Por tercera vez, la Registraduría le dio nuevamente el aval a las firmas recolectadas para darle vía libre a la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Tras la nueva revisión, la entidad solo descarto 361 firmas, pero dejó en firme 132.547, lo que cumple aún los mínimos para que los medellinenses sean convocados a las urnas para decidir el futuro del mandato de su alcalde.

La suspensión de la revocatoria se dio el 23 de enero, cuando un juez de ejecución de penas de Bogotá ordenó que el proceso se suspendiera debido a que el movimiento de Daniel Quintero no había podido acceder a las firmas. Este sector ha insistido desde la primera verificación de las rúbricas que hay más de 50.000 firmas espurias, pero la Registraduría se mantuvo en esta tercera ocasión que la mayoría son válidas.

Según la tercera revisión, son en total 132.547 firmas válidas de 383.6985. Del resto, 3.728 son ilegibles, 510 tienen el encabezado incompleto y en 1549 las fechas no coinciden. No está en el censo 69.937 firmas, mientras 21.927 no corresponde las rúbricas con el nombre, entre otras cifras. A pesar del gran volumen de firma no válidas, aún así se tiene la cantidad mínima para que se pueda dar vía libre al proceso.