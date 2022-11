Reintegro a Verde Oxígeno pone en aprietos a Carvalho y a De la Calle

Humberto de la Calle y Daniel Carvalho eran los únicos congresistas electos por Verde Oxígeno, su reintegro pone en un predicamento a los legisladores como a la colectividad. Foto: Archivo particular

El senador Humberto de la Calle y el representante Daniel Carvalho nuevamente hacen parte del Partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt. Una determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como nula su expulsión, ocurrida el 16 de julio en medio de una asamblea extraordinaria de la colectividad. Aunque los dos congresistas habían insistido en que la medida fue irregular y se dio por disentir en la declaratoria de oposición liderada por Betancourt, estos la habían aprovechado para poder moverse en la independencia. La determinación del tribunal electoral los pone en problemas, pues Betancourt ya advirtió que acatará el fallo, aunque dejó claro que los dos políticos de centro tendrán que respetar la declaratoria de oposición del partido, que fue aceptada en el mismo fallo que restituyó la militancia de los dos congresistas.

El CNE, específicamente el magistrado César Lorduy, que fungió como ponente, encontró que no se habría cumplido el debido proceso en el caso. Aunque la colectividad de Betancourt habría justificado la expulsión en que no se trataba de una sanción sino una medida tomada “ante la incompatibilidad política que existía con los mencionados ciudadanos (De la Calle y Carvalho)” y en que la Asamblea General del partido era autónomo y competente para este tipo de decisiones. Sin embargo, el togado señaló que se habría violado el código de ética del partido y el debido proceso: “Aunque los señores Humberto de la Calle y Daniel Carvalho no objetaron la decisión, lo cierto es que la expulsión es una consecuencia jurídica derivada de una sanción por lo cual para su imposición requiere el agotamiento de un proceso disciplinario previo por parte del órgano competente”.