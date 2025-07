Petro adelantó reuniones con ministros sobre presupuesto: ¿en qué va el remezón?

El presidente Gustavo Petro adelantó reuniones con altos funcionarios este domingo. Foto: Presidencia

Previo al remezón ministerial que se prevé en las próximas semanas, el presidente Gustavo Petro adelantó encuentros con algunos de sus ministros. Los jefes de las carteras de Hacienda (Germán Ávila), TIC (Julián Molina) y Defensa (general (r) Pedro Sánchez) estuvieron este domingo en la Casa de Nariño.

Según informó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en cabeza de Angie Rodríguez, a lo largo del día se realizaron varios encuentros. El primero en pasar en la lista fue el ministro Sánchez, quien estuvo junto con la cúpula militar y la dirección de la Policía en una reunión de alto nivel con el mandatario.

Este domingo, la Directora del DAPRE y Secretaria General de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, acompaña al Presidente @petrogustavo en una reunión de alto nivel con el sector Defensa. pic.twitter.com/ltQGw2V6MV — DAPRE (@DapreCol) July 27, 2025

Le siguió la cartera de las TIC, con la que el presidente planteó la necesidad de priorizar proyectos en temas estratégicos para el plan nacional de desarrollo. Incluso, se habría hablado sobre la programación presupuestal para el próximo año, que ha generado ruidos por el hueco fiscal que enfrentan las finanzas del Estado y la ley de financiamiento que el “Gobierno del cambio” presentará al Congreso en los próximos meses.

#AEstaHora en la @Casa_Narino la Directora del DAPRE, Angie Lizeth Rodríguez, acompaña al Presidente @petrogustavo, en reunión sobre el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciónes - TIC. pic.twitter.com/DNWcBHC1Fp — DAPRE (@DapreCol) July 27, 2025

Además, en los próximos meses la Casa de Nariño también presentará una propuesta para el presupuesto del próximo año. En temas económicos, el Ejecutivo y el Legislativo han chocado, especialmente después del hundimiento de la ley de financiamiento presentada en 2024 y el rechazo al monto del presupuesto para 2025.

Estas reuniones ocurren cuando todavía no hay certeza sobre quiénes saldrán del gabinete, pues el jefe de Estado ha dicho que varios de sus ministros no conocen su plan de Gobierno y no lo están ejecutando. Por el momento, suenan movimientos en las carteras de Ambiente (Lena Yanina Estrada), Exteriores (en la que Rosa Villavicencio funge como canciller encargada), Transporte (María Fernanda Rojas), Interior (Armando Benedetti), Agricultura (Martha Carvajalino), Igualdad (Carlos Rosero) y Salud (Guillermo Jaramillo).

