¿Remezón por cuotas burocráticas?: esto respondió el Gobierno ante las críticas

Ministro del Interior. Foto: Óscar Pérez

Tras la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura), hay quienes sugieren que el remezón no se debió exclusivamente a las diferencias con el presidente Gustavo Petro, sino a que esas cabezas no representaban cuotas burocráticas y que, por ende, salieron para ser reemplazados por otros que dieran mayor representación a los partidos en el Gobierno.

Las hipótesis surgieron ya que horas antes de que salieran esos ministros, el presidente estuvo reunido en la Casa de Nariño con directores de los partidos políticos de la coalición de gobierno: los que integran al Pacto Histórico y los directores del Partido Liberal, Cesar Gaviria; Partido Conservador, Efraín Cepeda y Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

Ese encuentro tuvo como objetivo medir la relación entre los partidos políticos y el Gobierno, así como llegar a acuerdos para que las reformas se aprueben en el Congreso, en especial la reforma a la salud.

(Lea: “Clara López asume como presidenta de la Comisión Tercera del Senado”)

“En la democracia, la diversidad es vital. La búsqueda es el consenso. Todas las reformas sociales necesitan del debate público y se necesita que la ciudadanía pueda estar bien informada de estas reformas”, dijo Petro al finalizar la reunión de ayer. “Se necesitan consensos y disensos y que se construya un pacto social para que el cambio sea posible”.

Ante esas especulaciones, el presidente y el ministro de Interior, Alfonso Prada, tuvieron que salir a despejar dudas. Durante esa mañana Petro dijo que los “cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quienes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa, que es completamente equivocada”.

Igualmente, el ministro Prada apoyó al presidente y señaló que “no hay ningún cálculo electoral ni político. En el caso de las dos ministras, ya se ha anunciado su nombramiento y son dos expertas en el tema” y que, por ende, no responden a las peticiones de ningún partido.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Ya se sabe que al Ministerio de Educación llega Aurora Vergara, quien se desempeñaba como viceministra de Educación y, contrario a ser una cuota política en el Congreso, es cercana a la actual vicepresidenta Francia Márquez. Por otro lado, Astrid Rodríguez llega como ministra del Deporte; es licenciada en educación física. “Aurora fue la viceministra escogida por el mismo Alejandro Gaviria. Eso permite la continuidad en lo que se venía trabajando”, dijo Prada en entrevista a Blu Radio.

Agregó que “este tipo de temas, como la conformación del gabinete, nunca lo ponemos por debajo de la mesa. La participación política de la coalición del gobierno está sobre la mesa y todos están representados en el gabinete”.

Lo que sí confirmó es que los tres ministros salientes no representaban a ningún partido de la coalición, pero que no se busca ampliar la representación burocrática. “No se ha contemplado esa idea y el anuncio no tiene esa intención. Estamos abiertos es a que presenten las propuestas y dialoguemos, escuchar las observaciones”, concluyó.