Ocampo explica por qué firmó la citación a moción de censura al Minsalud

Juvinao, diga la verdad; la citación que usted y yo firmamos es ilegal.

Hace 13 días solicité que NO se hiciera el debate para enmendar el error en el que incurrimos, usted por el contrario, insiste en querer hacer algo ilegal e injusto.

Cómo no le gustó que yo NO apoyara su… https://t.co/fZupzHToff pic.twitter.com/BLr4QAN93P