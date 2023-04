Representante conservador explica por qué firmó ponencia de la reforma a la salud

Gerardo Yepes, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Es ponente de la reforma a la salud. Foto: Cortesía Gerardo Yepes

Este viernes fue radicada en la Cámara de Representantes la ponencia positiva de la reforma a la salud del Gobierno. El proyecto no deja de generar controversia: la dirección nacional del Partido Conservador rechazó que uno de sus representantes, Gerardo Yepes, firmara la ponencia, aun cuando su partido decidió no darle apoyo al texto.

“La firma del representante Gerardo Yepes en la reforma a la salud no representa la posición del Partido Conservador”, fue el mensaje del partido, que desautorizó a su representante, quien es ponente de la propuesta del Gobierno.

Ante el rechazo de su partido, Yepes se manifestó y dijo que asumirá la responsabilidad y las consecuencias de “lo que digo, de lo que hago y de lo que firmo (...) Radicamos la ponencia que yo ayude a construir y que firmé”, dijo.

Al mismo tiempo, aclaró que firmar la ponencia no quiere decir que “la reforma a la salud esté aprobada” y que por el contrario está abriendo el debate para que “los partidos fijen sus posiciones (...) este proyecto que tendrá que construirse en un escenario colectivo y nacional”, dijo.

Si bien el representante señala que el debate está abierto, también es clara su posición en defensa a la reforma a la salud del Gobierno: “los pobres y humildes necesitan una atención en salud básica integral resolutiva. Es necesario que las clínicas y hospitales tengan las posibilidad de inversión de recursos y que nuestro personal médico tenga dignidad”.

Así pues, Yepes asegura que él no está para “defender los intereses de las personas que han vivido del negocio de la salud, ese no es mi interés y asumo lo que haya que asumir (...) no podemos desconocer la quiebra de las EPS, que han arruinado hospitales de pueblos pobres. Tampoco podemos olvidar los famosos paseos de la muerte”.

Finalmente, aseguró que es respetuosos del Partido Conservador y que habrá que definir posturas. Recordemos que los conservadores citaron reunión de bancada el próximo martes, 11 de abril, a las 8 de la mañana.