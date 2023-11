Representantes que frenaron reforma a la salud piden diálogo con Gobierno

Las representantes Cathy Juvinao, Katherine Miranda, Julia Miranda y Jhenifer Pedraza son quienes más han puesto palos en la rueda en los debates de Cámara. Foto: Archivo

La Alianza Verde envió este martes, 21 de noviembre, una carta al presidente Gustavo Petro en la que manifiestan que las preocupaciones por la reforma a la salud también preocupan a la bancada independiente, y no es un asunto solo de la oposición. 12 representantes a la Cámara de ese partido firmaron el documento que pretende llamar la atención del Gobierno para que los tenga en cuenta en la discusión sobre la reforma.

“Saldamos su interés de reunirse con representantes políticos de la oposición para buscar acuerdos o puntos de entendimiento, pero destacamos que no solo existen dos posturas o visiones sobre la reforma”, dice la misiva. Allí, le piden al Gobierno que, en el marco de lo que han denominado acuerdo nacional, para escuchar a varios sectores, abran el espacio para que los independientes también puedan manifestar sus inconformidades con el texto.

Las firmas que aparecen al pie de la carta no son menores, si se tiene en cuenta que algunas de las representantes que más le han puesto palos en la rueda a la reforma del Gobierno han sido, justamente, Cathy Juvinao, Katherine Miranda (Alianza Verde), Jeniffer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo). Las congresistas se han involucrado en una acalorada discusión con el Gobierno y con los coordinadores ponentes del proyecto y, recientemente, denunciaron un “mico” que pretendía eliminar los requisitos para el nombramiento de los directores de hospitales públicos —propuesta que contaba con el respaldo de los ponentes y las firmas de varios liberales—.

Varias de ellas han sido blanco de críticas por parte de la bancada petrista, pues desde la campaña presidencial se sumaron a la bancada de Gobierno, pero, ahora, son críticas de las iniciativas de Petro. Como Cathy Juvinao, quien negó tener alguna relación con las EPS y reiteró que, si fuera por afinidad política, ellas son más cercanas al proyecto de Petro, tanto así que le dieron su voto en la segunda vuelta presidencial y hasta se sumaron a su campaña. No obstante, aseguraron que eso no les impide criticar.

“Por mí, que desaparezcan las EPS, realmente no me importa. El problema está en que la reforma se ha convertido en un capricho del Gobierno, aun cuando no nos garantiza que el sistema vaya a funcionar mejor al que ya tenemos”, dijo, y agregó que el verdadero problema del sistema está en su desfinanciación: “hay que hacer un acuerdo social para buscarle más plata a la salud”, le dijo a este diario la semana pasada.

Además, han reprochado el menudeo político utilizado por ministros, así como las decisiones de la mesa directiva para la aprobación del texto. Por eso, en esta petición al Gobierno le piden un espacio para dialogar y llegar a consensos, similar al que ha estado haciendo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el mismo presidente Petro con el Centro Democrático y el MinSalud con otras colectividades como el Partido de la U, para intentar ganar votos. “Tenemos disposición para dialogar con usted sobre cómo se puede proteger y mejorar la salud de los y las colombianas”.

