“Responsabilizo por mi vida al presidente Iván Duque”: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba es actualmente candidata al Senado en la lista del Pacto Histórico. Foto: Archivo particular

La exsenadora Piedad Córdoba, hoy en día candidata de nuevo a una curul en el Congreso en la lista del Pacto Histórico, ha estado en los últimos días en el ojo del huracán a raíz de un informe de Noticias Caracol sobre el testimonio que dio ante la Fiscalía su exasesor Andrés Vásquez, quien la señaló de usar su papel como mediadora con las desmovilizadas Farc para hacer cálculos políticos con los secuestrados. Córdoba rompió su silencio y habló por primera vez de dichas acusaciones, las cuales niega rotundamente, y se va lanza en ristre contra el mismo Vásquez, el presidente Iván Duque, la magistrada Cristina Lombana y sus contradictores políticos.

La excongresista asegura además que no ha pensado en irse del país, que seguirá su lucha política y que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito. Dice que no creen en la Fiscalía, niega ser “Teodora” para las Farc y señala sentirse una perseguida política, por lo que pide garantías para ejercer sus derechos políticos y responsabiliza al presidente Iván Duque de su seguridad y de los riesgos para su vida en la actual situación que está atravesando.

Lea más de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/

Además de la entrevista, El Espectador conoció en exclusiva un comunicado que este miércoles dará a conocer la exsenadora, en el que detalla aún más cómo fue su relación con Andrés Vásquez, con quien rompió vínculos hace varios años y a quien incluso acusa de haber utilizado su nombre para lucrarse y hacer negocios con empresarios, de haber intentado sembrar pruebas falsas contra su familia, de haber sido condenado en 2011 por injuria y calumnia, y de vivir hoy protegido en Miami, con costosas propiedades y negocios.

Asimismo, entre otras cosas, manifiesta que su supuesto “madrinazgo” al empresario Alex Saab, detenido actualmente en Estados Unidos acusado de ser cómplice del gobierno de Nicolás Maduro, no es más que un “chisme” inventado. Y cuenta que lo conoció a través de Horacio Serpa. También reta a que se muestre alguna prueba de su supuesta mediación para el pago a empresas en Venezuela, Colombia o Estados Unidos, y a que se revelen los testimonios de los exjefes de las Farc ante la Comisión de la Verdad y la JEP, pues nunca fue determinadora de secuestros ni recibió bienes ni dinero de la extinta guerrilla.

Aquí el diálogo con Piedad Córdoba y el mencionado comunicado:

¿Cuál fue su verdadera relación con Andres Vásquez?

Lo conocí en el Partido Liberal, un muchacho muy humilde. Él me dijo que Gaviria “los perseguía mucho”. ¿Pregunté cuál Gaviria? Cesar Gaviria. Y lo que hice fue recogerlo, ayudarlo, no solo a él, eran varios, entre ellos Ricardo Montanero.

Pero las cosas que está señalando Andrés Vásquez son muy delicadas y como si hubiese sido el hombre de confianza suyo…

Intimidades y cosas que en realidad no son ciertas. Yo nunca hice negocios, nunca hice contratos, nunca me dieron plata.

El menciona, por ejemplo, al empresarios Carlos Batistini y la empresa Led Media, que le habrían dado un millón de dólares…

Pura paja, puras mentiras. ¿Dónde hay una sola prueba de eso? La señora magistrada Lombana, coronel del Ejército, viajó hasta la ciudad de Miami para pedirle al señor Vázquez que declarara en mi contra. Manda a pedir reporte de todas las cuentas de mis hijos, de mis hermanos, de mi familia y no encontró nada. A mí me han esculcado hasta la saciedad.

¿Qué piensa de la Fiscalía General de la Nación?

Pienso lo que observo y para el país es muy claro: que hay una estigmatización, que hay parcialización, porque lo que ven millones de compatriotas es la forma como está funcionando la administración de la justicia.

¿Usted no le cree al fiscal Barbosa?

No.

¿Ha pensado en irse de Colombia?

No, para nada. Aquí me voy a quedar dando la batalla.

Por ejemplo, irse a vivir a Venezuela…

No, le reitero: aquí me quedo y no me voy a ir para ninguna parte.

¿Es consciente de que incluso la pueden pedir en extradición desde Estados Unidos?

No, no temo a eso. Esto es un proceso jurídico que tiene que tener proceso en nuestro país. Yo en un momento dado me puedo acoger a la JEP y que me investiguen.

¿Cree que desde Estados Unidos estén dirigiendo todo lo que le está pasando?

Puede ser. Este señor Andrés Vásquez vive en Miami y puede estar buscando beneficios para quedarse allí.

En contexto: Por qué relacionan al contratista del chavismo, Alex Saab, con Piedad Córdoba?

Vásquez incluso afirmó que usted era “Teodora” para las Farc y cuando el procurador Alejandro Ordoñez la sanciono, también expresó esa versión…

Hay una cosa que se cae muy fácil: el presidente Chávez y las Farc trataron todos los temas de tú a tú, nunca conmigo.

¿Y entonces por qué él dice eso?

Porque Botero, el periodista, saca una información, que fue la que le llegó al presidente Chávez.

Ante las declaraciones de Vásquez, Ingrid Betancourt fue muy crítica y le dio credibilidad a la versión de que usted retraso o pudo haber retrasado su salida del secuestro y la de los estadounidenses, ¿qué le responde?

En absoluto. Mis relaciones con las Farc fueron humanitarias, con absoluta seriedad y de mucho respeto.

Y dijo Andrés Vásquez que usted tenía una obsesión por Simón Trinidad y Sonia…

No es cierto. Las Farc me pidieron una prueba de cómo estaban ellos en los Estados Unidos y lo que hice fue verificarlo, más nada.

¿Se siente una perseguida política? ¿Cómo conoció a Alex Saab?

A mí me han perseguido desde siempre por ser una mujer negra, haciendo los debates que hice en el Senado y en la Cámara contra los más poderosos de este país y contra el paramilitarismo. Eso les duele mucho. En cuanto a Alex Saab, lo conocí porque me lo presento el doctor Horacio Serpa. Nunca tuve una relación estrecha con él, lo que sí sé es que se volvió muy amigo del presidente Chávez y del hoy presidente Maduro. Yo ahí no tenía nada que hacer.

¿Cree en las instituciones de nuestro país?

Si, creo en las instituciones, mas no en la gente.

¿Por qué?

Porque la Corte Suprema jamás debió haber permitido que una militar, una coronel, ocupara la majestad de la justicia.

¿Se siente perseguida por la magistrada Cristina Lombana?

Sí, claro. Pero además, la animadversión que tiene hacia mí y mi familia es total. Lo ha demostrado durante todo el tiempo en este proceso.

¿Y por qué tendría ella esa animadversión?

Porque soy de izquierda.

¿Qué tiene que decir de las empresas Maquila y la empresa Palpalma, que dicen que las utilizaba de fachada para recibir dinero?

Esos son una sarta de mentiras.

¿Andres Vásquez dijo también que su hijo, el exsenador Juan Luis Castro, tenía una empresa en Panamá?

Cómo será el sartal de mentiras que ese señor Vásquez dice que mi hijo, siendo senador, registro una empresa en el 2011 y Juan Luis fue congresista en 2018, no lo era en 2011. Cuando se montó esa empresa no pensaba nunca si quiera en ser senador.

Le reitero la pregunta: ¿no ree que la puedan pedir en extradición?

Yo no sé. No he hecho nada para que me extraditen.

Pero es que el señor Andrés Vásquez la señala de haber recibido dinero, de haber tenido incidencia sobre las Farc para la liberación de los secuestrados, de haber llevado empresarios para que les pagaran en Venezuela, entre otro sin número de cosas…

Lo que le puedo decir es lo que ese señor Vásquez sí recibió plata de Alex Saab y la que nos pidió a nosotros para quedarse callado. ¿Callado de qué? Él venia fraguando esto desde hace mucho tiempo y lo que le pido es que, si tiene pruebas de lo que dice o lo que ha dicho, que las muestre, que se las entregue a los jueces y fiscales y a la Corte Suprema de Justicia.

¿Andrés Vásquez tenía dinero o bienes cuando usted lo conoció?

No nada, él tiene que demostrarle al país y a la justicia de dónde sacó la plata y los bienes que tiene hoy en Miami.

Cuénteme una cosa, ¿qué tantas cuentas bancarias ha tenido usted?

Solo una y es de toda la vida. Me pueden esculcar lo que quieran.

Vásquez dijo que usted llevaba empresarios a Venezuela para que les pagaran y que cobraba el 10…

Mentiras. Cuando yo era candidata al Senado fue al Cesar; allí me abordaron unos empresarios y me contaron todo los que les debían. Yo hablé con el presidente Chávez de este tema y le dije que les ayudara para que les pagaran, y lo que me dijo fue que sí les pagaban, pero por intermedio del doctor Serpa. Llevé la razón y el doctor Serpa no se interesó, no hizo nada. No sé si les pagaron. Yo lo hice porque eran mis hermanos colombianos, más nada.