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Comitiva de De la Espriella en Estados Unidos cocinó acuerdos: hubo cita Rubio-Restrepo

El gobierno de Abelardo de la Espriella estará en el Escudo de las Américas de Donald Trump. Se reajusta la relación con Washington y se confirma la embajada en Jerusalén. Este es el balance de los encuentros y lo que sigue.

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Redacción Política
16 de julio de 2026 - 02:01 a. m.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron este 15 de julio en Washington. / EFE - Lenin Nolly
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron este 15 de julio en Washington. / EFE - Lenin Nolly
Foto: EFE - Lenin Nolly

La cita que sostuvieron este miércoles en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, es la puntada definitiva para el nuevo rumbo que tendrán las relaciones entre Estados Unidos y Colombia cuando se dé el relevo democrático en la Casa de Nariño.

Las imágenes que se divulgaron de ambos funcionarios, sonrientes y con algunas escasas palabras en español, son la refrendación simbólica de que los dos países quieren un giro en el diálogo binacional y que, a partir del 7 de agosto próximo, la...

Por Redacción Política

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