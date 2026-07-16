Comitiva de De la Espriella en Estados Unidos cocinó acuerdos: hubo cita Rubio-Restrepo

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron este 15 de julio en Washington. / EFE - Lenin Nolly Foto: EFE - Lenin Nolly

La cita que sostuvieron este miércoles en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, es la puntada definitiva para el nuevo rumbo que tendrán las relaciones entre Estados Unidos y Colombia cuando se dé el relevo democrático en la Casa de Nariño.

Las imágenes que se divulgaron de ambos funcionarios, sonrientes y con algunas escasas palabras en español, son la refrendación simbólica de que los dos países quieren un giro en el diálogo binacional y que, a partir del 7 de agosto próximo, la...