Revocatoria del mandato: ¿una figura que debe ser modificada?

El intento de revocar a Daniel Quintero desnudó varias de las debilidades del proceso. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

El proceso de revocatoria de mandato a Daniel Quintero ha desnudado las múltiples falencias que tiene esta figura, creada como una forma en que los gobernantes locales rindieran cuentas frente a sus compromisos programáticos. Han sido incontables las veces que este proceso se ha caído y revivido. Tan solo en el último mes, en noviembre, el proceso se reactivó por una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y a los pocos días se volvió a hundir debido a que la Registraduría, en su regional de Medellín, no certificó el proceso puesto que se habrían superado los topes de dineros permitidos por el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas. No solo fue la revocatoria de Quintero, varios procesos iniciaron y por distintas razones no llegaron en las urnas. Y las pocas que alcanzaron esta fase, fracasaron estrepitosamente.