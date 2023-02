Revolcón conservador: Efraín Cepeda será el nuevo presidente del partido

El Partido Conservador atraviesa por uno de sus momentos más complejos en años. En la colectividad se profundizaron las fisuras que se abrieron a finales del año pasado, luego de que Gustavo Petro fuera electo como presidente y una mayoría de la bancada conservadora tomara la decisión de ser parte de la coalición de gobierno. Eso derivó en que Omar Yepes, expresidente del partido, decidiera abandonar su cargo ante la indignación de ver al conservatismo, un partido tradicional y de derecha, alineado con un gobierno progresista y de centro-izquierda.

Yepes renunció a la dirección del conservatismo ocho días después de la elección de Petro como presidente, afirmando que estaban “perdiendo el rumbo” y que por lo menos deberían declararse como partido de independencia y no de gobierno. De inmediato el senador Carlos Andrés Trujillo, el segundo más votado del partido en las elecciones de marzo de 2022 y quien logró alinear al partido en torno a la idea de estar en a coalición de gobierno, se convirtió en el nuevo director de los godos.

Pero seis meses después de esa decisión en el partido reina la sensación de haberse equivocado. Aunque reconocen que Trujillo “interpretó de manera adecuada y democrática la realidad política de país” y que supo guiar a la colectividad en un escenario que pocos contemplaron como la presidencia de Petro, saben que ese apoyo les pasará factura en las elecciones regionales de octubre y por eso quieren tener al frente una voz de mayor experiencia y trayectoria.

Así lo mencionan off the record varias voces del partido y quedó consignado en una carta que empezó a circular, pero que no es oficial aún, en la que los miembros mayoritarios del Directorio Nacional Conservador proclaman al senador Efraín Cepeda como nuevo presidente del partido. Esto, debido a que ya presidió dos veces el Partido Conservador, además fue presidente del Congreso y en general cuenta con un bagaje más amplio que Trujillo por lo que lo consideran como “la persona idónea para conducir nuestro curso político en este momento nacional”, según se lee en la carta.

Noticia en desarrollo...