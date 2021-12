Ricardo Arias sería candidato a la Presidencia por Colombia Justa Libres y MIRA

Arias aspira a ser el candidato de la coalición “Nos Une Colombia” que conforman el partido MIRA y Colombia justa Libres. "Debe ser la convención la que le dé el sello a mi aspiración, ella es la máxima autoridad y nos debemos regir por ella". Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El presidente del partido cristiano Colombia Justa Libres, Ricardo Arias Mora, se refirió en el programa “La hora de Acero”, en Telecafé, sobre su eventual aspiración presidencial, en disputa con el senador cristiano Jhon Milton Rodríguez. Según argumentó Arias, es obligatorio que todos los avales que se hayan expedido con corte a este lunes 20 de diciembre tengan la firma de las directivas, de lo contrario, no tendrían validez.

¿Cómo quedaron conformadas las listas de Colombia Justa libres para Senado y Cámara de Representantes?

Inscribimos 70 candidatos al Senado de todo el territorio nacional e hicimos presencia en 24 de los 32 departamentos con nuestras listas a la Cámara. Lo más importante es la alianza que hicimos con el partido MIRA. Vamos a ser una de las mejores sorpresas en esta contienda de la democracia.

¿Qué ha pasado con el tema del senador Jhon Milton Rodríguez, teniendo en cuenta que él se proclamó candidato a la Presidencia por Colombia Justa Libres?

Le presenté al CNE (Consejo Nacional Electoral) dos documentos, a título de impugnación, de lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Con una motivación muy sustentada, le explicamos a los magistrados los sucesos que se presentaron en la convención del partido. Ya se resolvió una de las dos impugnaciones, la misma que me entregaron el pasado viernes, en la que se me reconoce como único presidente de Colombia Justa Libres. Esto me lleva a preparar nuevamente la convención del partido, que es la única que puede proclamar no solo el candidato de la colectividad a la Presidencia, sino a elegir las directivas. Esto quiere decir, de acuerdo con el fallo del CNE, que soy el presidente del partido Colombia Justa Libres desde el pasado 6 de noviembre de 2021. Por lo tanto, cualquier acto político que se produjera antes de esta fecha no tiene ninguna validez y legalidad.

¿Qué va a pasar con el senador Jhon Milton Rodríguez?

Digamos que primero él no tiene aval del partido Colombia Justa libres y menos para la Presidencia de la República. La conducta del senador ofende los estatutos del partido, pero además está torciendo el derecho y las leyes, que son las que son las que regulan a una sociedad. Él como senador de la República, y quien hace las leyes, debería dar ejemplo a la sociedad que él está representando en el Congreso.

Aquí en el partido ya se está adelantando una investigación rigurosa por parte de la comisión de ética. De verdad que es muy lamentable que un padre de la patria se esté pasando por la faja los estatutos y violando la ley. Vamos a acudir ante el Consejo de Estado para que responda por todas las irregularidades que cometió y quiere seguir cometiendo. Estamos llamados acatar las normas y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Le hago un llamado al senador para que no siga proclamando candidaturas sin ningún sustento jurídico, y menos de la mayoría de los integrantes del partido.

¿Esa comisión de ética podría expulsar al senador de la colectividad?

Pues digamos que todo eso es competencia del comité de ética del partido, que debe de estudiar las actuaciones del senador, que todas son irregulares, y deben ser ellos –con la norma en la mano– los que tienen que entrar a evaluar las actuaciones. Aquí sí debo de guardar algo de discreción, porque hay que darle todas las garantías al congresista.

¿Todos los avales que expidió el partido Colombia Justa Libres deben tener la firma del presidente para su validez, en este caso usted?

Sí, hemos trabajado arduamente para tener los mejores candidatos. Todos los avales tienen la firma de Ricardo Arias Mora, y el secretario general del partido.

¿Quiénes repiten de los cuatro congresistas que tiene su partido?

En este momento tiene aval el representante Carlos Eduardo Acosta, quien aspira al Senado de la República y el senador Eduardo pacheco. Dos de los cuatro que tenemos repiten. El senador Rodríguez y el senador Palacios no quisieron participar.

¿Quién es el cabeza de lista de MIRA y Colombia Justa Libres?

Ana Paola Agudelo del partido MIRA es la cabeza de lista de nuestros dos partidos.

¿Usted va o no a presentar su nombre para la Presidencia de la República?

Sí me presentaré. Le pido a Dios que me permita presentarme como candidato de la coalición “Nos Une Colombia” que conformamos el partido MIRA y Colombia justa Libres. Hoy estamos preparando la convención, para que sea ella la convalide mi aspiración. Nosotros nos debemos a Dios y a la gente, y debe ser la convención la que le dé el sello a mi aspiración, ella es la máxima autoridad y nos debemos regir por ella.