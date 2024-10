Estas son las razones por las que desde el Congreso piden sancionar a Ricardo Roa

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no asistió a debate de control político en el Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Comisión Quinta del Senado había programado para este miércoles un debate de control político al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los miembros de la junta directiva de la compañía por algunas decisiones polémicas que, a juicio de los citantes, estarían perjudicando el desempeño de la principal empresa de Colombia. Sin embargo, Roa no llegó al Capitolio y desató la molestia de varios congresistas.

El senador José David Name (Partido de La U), uno de los citantes, arremetió contra el directivo y de hecho le pidió a la Procuraduría General imponerle sanciones disciplinarias. Según Name, Roa es un funcionario inmerso en muchos cuestionamientos, por lo que consideraba indispensable que asistiera al debate.

Lea también: “No tiene una estrategia para hacer las cosas”: Nobel de Economía habló de Petro

Por esa razón, el senador le pidió al secretario de la Comisión Quinta aclarar cuál es el paso a seguir tras la inasistencia, momento en el cual habló de las posibles sanciones. “Él no tiene hoy cómo explicar que la acción, desde el día que él llegó a la empresa, ha bajado 49 %”, dijo Name, quien agregó que los cuestionamientos no tienen nada que ver con la vida personal del presidente de la petrolera.

El senador dijo que, ante la inasistencia de Roa, el Partido de La U tomó la decisión de citarlo a un nuevo debate, pero esta vez en la plenaria del Senado. “Vamos a ver hasta cuándo puede huir Ricardo Roa. No va a poder huir todo el tiempo. Personalmente le voy a enviar una carta a la procuradora Margarita Cabello exigiendo que se le abra una investigación preliminar al doctor Roa, por no venir a este debate y no ser la primera vez que se excusa”, remató el senador Name.

#EnVideo Desde el Congreso piden sanciones disciplinarias e investigaciones de la Procuraduría contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por no asistir a un debate de control político en la Comisión Quinta de Senado. "Ricardo Roa va a poder huir todo el tiempo", dijo el… pic.twitter.com/iPACllQy1T — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 16, 2024

No se pierda: Uribe volvió a cargar contra las reformas de Petro: “impuestos asfixiantes”

Cabe anotar que Roa también está envuelto en la polémica del CNE, ya que la formulación de cargos de la autoridad electoral contra la campaña del presidente Petro lo toca directamente, pues al haber sido el gerente de la misma se expone a varias sanciones. De hecho, esa es una de las razones por las cuales algunos sectores de oposición piden su renuncia.

A propósito del tema, en las últimas horas se conoció que Roa radicó una acción de tutela contra el CNE, precisamente buscando suspender el proceso en su contra. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá no aceptó esa medida, sí aprobó el recurso para estudio.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.