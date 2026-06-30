Rodrigo Lara sobre casos de corrupción del gobierno Petro: “Ha sido absolutamente grotesco”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que “estamos muy preocupados con lo que estamos viendo” sobre los escándalos de corrupción en la saliente administración del presidente Gustavo Petro. Explicó cómo operará el bloque anticorrupción que liderará el jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, y la forma en que dará la relación con el Congreso y las regiones: “Escucharemos a todos los actores de la institucionalidad”. También dejó un mensaje para la Jurisdicción Especial para la Paz: “Estamos esperando, incluso todos en Colombia, resultados”.