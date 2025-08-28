Canciller Rosa Villavicencio: “Venezuela ha tenido herramientas democráticas”

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que, tras dialogar con delegados de Estados Unidos, Colombia concluyó que no se daría una arremetida militar de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, aunque reconoció que “hay un momento de tensión”. Dijo que la relación con ese país es a nivel de Estado. Explicó cómo se aplicará el nuevo modelo de pasaportes y se mostró confiada en la certificación de la lucha contra el narcotráfico.