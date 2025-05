Movidas de varios alfiles del gobierno Petro agitan el panorama electoral de 2026

Roy Barreras, Gustavo Bolívar y Mauricio Lizcano Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La inminente llegada de Roy Barreras y Gustavo Bolívar al partidor de candidatos presidenciales para el 2026 marca un nuevo rumbo en la contienda que desde ya está dominando la agenda nacional. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su aspiración, pues Barreras ya renunció al cargo de embajador en Reino Unido, pero no se ha lanzado, y Bolívar aún tiene pendiente su retiro del Ejecutivo, lo cierto es que ambos han dejado claro que quieren jugar un papel relevante en las próximas elecciones.

Roy Barreras le notificó este martes al presidente Gustavo Petro y a la canciller Laura Sarabia que el próximo 20 de mayo abandonará sus funciones como embajador, esto porque necesita renunciar al cargo y no quedar inhabilitado para una posible candidatura. Barreras regresará al país este jueves 1 de mayo y estará durante una semana atendiendo varios compromisos, para luego viajar a Estados Unidos y estar allí durante una temporada larga.

Lea también: Tensión Benedetti-Sarabia tocó servicio exterior y desató otro capítulo en Fiscalía

Desde el entorno del también exsenador aseguraron que ese viaje será clave para su decisión de participar o no en la carrera presidencial; sin embargo, se lance o no, quienes conocen a Roy Barreras aseguran que está claro que jugará un papel clave en las elecciones, ya sea como candidato o como articulador de alguna de las coaliciones que se conforma entre fuerzas del centro y la izquierda.

Cabe anotar que Barreras tiene su propio partido, La Fuerza de la Paz, y que, además, tiene fuertes conexiones con colectividades como La U. No está claro si este sector que representa podría aterrizar en un eventual consulta de los partidos tradicionales o si su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro lo pueda llevar a integrar el llamado “frente amplio” que ha propuesto el mandatario para llevar el progresismo más allá de 2026.

No se pierda: Así les fue a los alcaldes de las principales capitales en encuesta Invamer

Por otro lado, Bolívar, aún director de Prosperidad Social, sigue siendo uno de los candidatos sino el único que puntea en todas las encuestas de cara a 2026. El también exsenador le lleva varios puntos de ventaja a sus copartidarios como María José Pizarro o Carolina corcho, por lo cual todo indicaría que sería la ficha del Pacto Histórico para las elecciones; sin embargo, en la casa de Nariño aún no le dan visto bueno a su renuncia y, además, siguen latentes sus diferencias con algunos sectores de las bases del petrismo, incluso con la senadora a Pizarro.

Desde la Presidencia aseguran que su carta de renuncia ya está hecha, pero que sigue pendiente la conversación con el presidente e incluso con el ministro del interior, Armando Benedetti, para definir en qué momento lanzarse al ruedo. Cabe anotar que Benedetti es uno de los que ha mencionado la posibilidad de construir una coalición entre los partidos del centro y la izquierda para intentar que en 2026 gane una propuesta que continúe con los cambios planteados por Petro.

Lea: Aprobación del presidente Gustavo Petro subió al 37 %, según encuesta de Invamer

Barreras y Bolívar no son los únicos cercanos al gobierno que ya están pensando en la carrera presidencial. A ellos se suma otro exfuncionario del presidente Petro, el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien anunció su intención de ser candidato presidencial, pero dijo no sentirse representado ni con la izquierda ni con la derecha, por lo cual se espera que presente un movimiento de recolección de firmas para iniciar la campaña. A pesar de su cercanía con el Ejecutivo, en los últimos meses ha tenido diferencias con el presidente Petro y no hay que perder de vista que también es cercano a otros partidos.

Finalmente, en el escenario también aparecen los nombres de Susana Muhamad y Alexander López Maya, quienes salieron del gabinete de Petro tras la llegada de Armando Benedetti y, aunque llegaron a sonar para ocupar otros puestos, no lo han hecho. Muhamad, por ejemplo, sería una de las opciones del petrismo para entrar en una consulta interna y así buscar el nombre del posible candidato que competirá en la primera vuelta o se sumará a una coalición de centroizquierda.

López Maya también podría entrar en esa conversación, pues es uno de los hombres fuertes del Polo Democrático, partido que justamente planea disolverse para integrar un movimiento unitario que avale al candidato del petrismo y presente listas conjuntas para las legislativas. Así las cosas, además de las movidas de algunos de los llamados outsiders, son los exfuncionarios del gobierno Petro los que hasta el momento empiezan a marcar el rumbo de las elecciones venideras.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.