“No cayó Samper ni Uribe, menos Petro sin una sola prueba”: sigue ola de reacciones

En el mundo político continúa la ola de reacciones, luego de que Nicolás Petro declarara ante la justicia que a la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, ingresó dinero irregular. Ministros, senadores y simpatizantes del presidente han enviado sus mensajes de apoyo y reconocen su lucha contra la corrupción.

Este viernes, en Twitter se volvió tendencia el #LeCreoAlPresidente, que en la mayoría de trinos va acompañado de un mensaje de solidaridad y de confianza al jefe de Estado. Jefes de las carteras, candidatos a las elecciones regionales por el Pacto Histórico y congresistas son algunas de las figuras que han participado.

Roy Barreras, expresidente del Senado y recién nombrado embajador en Reino Unido, criticó que algunas personas están aprovechando la polémica para “promover el caos y la destrucción institucional” y aseguró que si algún dinero entró a la campaña presidencial fue a las espaldas de Petro.

“El presidente manifestó una y mil veces en campaña que nadie estaba autorizado para pedir aportes en su nombre. Quienes lo hicieron abusaron de su nombre. Esta tormenta dolorosa para el padre que es Presidente pasará y las instituciones permanecerán”, señaló y le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que den respuesta frente a la investigación que cursa en esta célula contra el jefe de Estado.

“No cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. No cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas que delatan dineros de Odebrecht a sus campañas. No cayó Duque con pruebas de ingreso de dinero del narco Ñene Hernández a su campaña. Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal”, mencionó por su parte el exsenador y hoy candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.

Desde el gabinete ministerial también hay pronunciamientos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo: “A mí lo que me consta es que el presidente nunca ha estado interesado en recibir recursos del bajo mundo, no lo hizo en la alcaldía ni mucho menos aquí en Presidencia”, mientras que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad escribió: “aún creo en este proyecto porque le pertenece al pueblo y seguimos trabajando incansablemente para materializar el programa de gobierno. Que la justicia opere y que la verdad ilumine el camino”.

Ángela María Robledo, quien fue fórmula presidencial de Petro en la campaña presidencial de 2018 señaló que conoce la lucha implacable del presidente contra la corrupción. “Lo acompañé en el 2018 como su fórmula vicepresidencial en una campaña impecable y transparente”.

En mi larga vida política jamás había presenciado un plan tan milimétricamente concebido para atacar un Presidente que es incorruptible!



¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre declaraciones de su hijo Nicolás?

Este viernes el presidente Petro compartió un comunicado de prensa en el que expuso que recibía “con dolor las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley”.

Sin embargo, fue el jueves cuando se pronunció por primera vez a la polémica. En medio de un evento público por el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria en Sincelejo (Sucre). Desde allí, en una intervención de plaza pública, negó haber tenido conocimiento de los dineros irregulares que, presuntamente, habrían entrado a su campaña, según su hijo. Y aseguró que, de ser cierto, “el presidente se tendría que ir el día de hoy”.

Para su representación jurídica, el jefe de Estado delegó al abogado Mauricio Pava Lugo. Aseguró que no va a dar pausa a su agenda presidencial.

