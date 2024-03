“Una paradoja vergonzosa”: Roy Barreras habla de condena a Rodolfo Hernández

Embajador en Reino Unido, Roy Barreras, y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Foto: Archivo

El embajador en Reino Unido, Roy Barreras, criticó, a través de un video, que Rodolfo Hernández haya sido condenado por corrupción luego de hacer una campaña presidencial en la que prometía acabar con esta y creara incluso el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Lea: “No hay hechos relevantes que permitan enjuiciar al presidente”: Colombia Humana.

“Condenado por corrupción, el fundador de la Liga Anticorrupción, una paradoja vergonzosa. Como la corrupción es una desgracia para la democracia que hay que combatir, los populistas y los que ahora se llaman outsiders se envuelven en esas banderas hipócritas, como lucha anticorrupción, consulta anticorrupción, liga anticorrupción para engañar a sus electores, hacerse elegir y luego fracasar como comandantes”, indicó el expresidente del Congreso.

Agregó que la verdadera lucha contra la corrupción la hacen los jueces, los medios de comunicación con sus denuncias y la “deben hacer los gobiernos con su conducta ejemplar”.

Lea también: Consejo de Estado anuló el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul en México.

El exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue hallado culpable por los hechos de corrupción dentro del escándalo de Vitalogic. El juez Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga lo encontró responsable del delito de interés indebido en celebración de contratos, concretamente por un contrato de asesoría de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) que habría beneficiado a su hijo, Luis Carlos Hernández.

Durante la audiencia en la que se leyó la condena, Rodolfo Hernández rompió en llanto y dijo: “Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, gracias por haber dejado que me atendiera”. Además, aseguró que no interfirió en la contratación del caso Vitalogic, proceso que buscaba investigar si se podía convertir la basura en energía, y que solo buscaba ahorrarle dinero a la ciudad.

