Roy Barreras también le pidió al Gobierno que retire la reforma política

A la reforma política le quedan sus últimas horas de vida en el Congreso: el presidente Gustavo Petro dijo en la mañana de este jueves 23 de marzo que “en la reforma no queda ningún tema progresista”; eso mismo señalaron desde la bancada del Pacto Histórico en la Cámara, que le pidió al Gobierno retirar el Proyecto.

El presidente del Senado, Roy Barreras, se sumó a esa posición y le pidió al ministro del Interior que retire el proyecto pues “ya no tiene sentido”. Invitó al Gobierno a presentar una nueva reforma, “probablemente en junio, que sea abierta y con tiempo, sin afanes (...) Pero, ya no será esta, porque solo quedaron los pedazos”, dijo.

Al mismo tiempo, el senador aseguró que “la reforma política es trascendental, salvo que algunos han propiciado su hundimiento. Es un mandato del cambio y, además, está consagrada en el punto segundo del Acuerdo de Paz con las Farc. No hay cambio en la democracia colombiana si no se hace una reforma política profunda”.

El rechazo que tenían los congresistas con la reforma política se relacionaba son algunos “micos”: haciendo referencia a los artículos que tenían que ver con que congresistas pudieran ser ministros y después recuperar su curul; igual que la organización de las listas para las próximas elecciones legislativas, que según el proyecto, se basaría en la conformación actual del Congreso.

Eso no quiere decir que los congresistas no hicieran manifiesta la necesidad de hacer una reforma política en Colombia. A eso se refirió Barreras, quien dijo que “el Estado está en la obligación de implementar la reforma con tres elementos clave: las listas cerradas y paritarias, la financiación estatal y una autoridad electoral independiente”, señaló. Esos fueron los puntos que, de acuerdo con Petro, valían la pena pero ya perdieron su esencia en esta reforma.

La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raiz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años.



¡SIN AFANES, HABRÁ REFORMA EL AÑO ENTRANTE! pic.twitter.com/cf8SR06a3d — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

No obstante, no se puede omitir que buena parte del partido Alianza Verde y de la coalición Centro Esperanza estaba en contra de las listas cerradas: “No me agrada que dicen que, si no hay lista cerrada, triunfan los corruptos, porque esos corruptos están en el voto preferente. Ese planteamiento no es correcto, porque la lista cerrada también tiene unos peligros que no podemos permitir”, dijo el senador Humberto de la Calle.

