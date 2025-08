“El presidente necesita ministros que trabajen más y que trinen menos”: Roy Barreras

El expresidente del Congreso y exembajador, Roy Barreras, habló sobre los tres años del presidente Gustavo Petro en el poder. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿El país ya lo puede llamar candidato?

Yo no evado ninguna pregunta, respondo siempre y no miento nunca. No he decidido aún ser o no candidato por razones que le puedo explicar. Esto tiene que ver con el esfuerzo de devolverse a Colombia a unir este país, a sanar heridas, a tratar de ponernos de acuerdo, a dejar de odiarnos porque Colombia tiene un futuro maravilloso. Cuando se ve desde afuera se ve todo lo que puede ocurrir positivo en Colombia, pero el futuro implica que seamos capaces de unirnos, de cerrar la herida social, de cerrar...