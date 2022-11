Roy Barreras y Miguel Uribe se sacan chispas por propuesta de bajar el IVA a 16 %

Roy Barreras (Pacto Histórico), presidente del Senado, y Miguel Uribe (Centro Democrático), miembro de la comisión económica del Senado. Foto: Archivo particular

Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) fue uno de los mayores opositores a la reforma tributaria que recién aprobó el Congreso. El senador de la oposición incluso intento torpedear el trámite de la iniciativa presentando múltiples proposiciones para alargar el tiempo de estudio del texto, afirmando que se estaba “pupitreando” y hasta anunció una demanda en contra de la reforma fiscal que se aprobó por $20 billones.

Uribe Turbay, como miembro de la comisión económica del Senado, ha sido muy activo en los temas que conciernen a esta célula legislativa. El senador ha llegado a solicitare al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que renuncie a la licencia que le otorgó la Universidad de Columbia para “afrontar” lo que según él viene para el país en términos económicos tras la aprobación de la reforma, pues no es secreto que el ministro Ocampo pidió una licencia en la Universidad de Columbia, en la que se desempeñaba como profesor de práctica profesional en asuntos internacionales y públicos, entre otros cargos.

La nueva batalla en términos económicos que piensa librar Uribe Turbay tiene que ver con disminuir el IVA del 19% al 16%. El senador presentará esta semana un proyecto de ley, que según explicó servirá “para contrarrestar la inflación, el costo de vida y el aumento de los precios de los alimentos, así como la desconfianza y la incertidumbre que ha desatado este Gobierno, particularmente con la reforma tributaria”.

A su modo de ver, esto podría “aliviar el bolsillo de los colombianos y estimular el consumo de los hogares de menores ingresos”. Y como forma de contrarrestar ese hueco en el erario, Uribe propuso “destinar los recursos de las nuevas sobretasas y la lucha contra la evasión”, todo con el fin de “proteger a los hogares de menores ingresos”.

La próxima semana radicaremos un proyecto de ley para disminuir el IVA del 19% al 16% con el propósito de aliviar los costos de los alimentos y contrarrestar la inflación.



Esta iniciativa alivia los bolsillos de los hogares colombianos. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) November 19, 2022

Poco tiempo pasó desde que Uribe Turbay puso sobre la mesa la idea de bajar el IVA para que desde el oficialismo le respondieran, con absoluto rechazo a la idea. El presidente del Senado, Roy Barreras “(Pacto Histórico), calificó como “populismo engañabobos” la propuesta y cuestionó sobre las razones de no haberlo hecho durante los cuatro años del Gobierno de Iván Duque: “Ningún economista serio lo plantearía en este entorno de déficit fiscal y déficit de cuenta corriente heredados”, respondió de inmediato Barreras.

El cruce de mensajes se dio en redes sociales, donde Uribe Turbay replicó al presidente del Senado, acusando de nuevo a la coalición de gobierno de haber aprobado la reforma “a pupitrazo”. “Mientras ustedes subieron IVA al 19 % y pupitrearon tributara que aumenta costo de los alimentos, nosotros proponemos defender el bolsillo de los colombianos”, dijo el senador, quien quiso aclarar que el costo de vida se disparó “por cuenta de los bloqueos violentos en 2021 que promovieron quienes hoy gobiernan”.

No solo Barreras criticó la propuesta de Uribe, que de todas formas no cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda y solo eso, entre muchas otra variables, la haría inviable. El senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), presidente de la Comisión Tercera de la que hace parte Uribe, anticipó que la propuesta no pasaría del primer debate en esa comisión.

“La derecha subió IVA del 16 % al 19%, en un momento de finanzas sanas, no lo necesitábamos. Ahora proponen bajarlo otra vez al 16% en un momento del mayor déficit fiscal de la historia”, dijo Bolívar, quien explicó que por cada punto del IVA se recaudan unos $6 billones y que disminuirlo sería tanto como “borrar la tributaria”.

También desde el pacto Histórico, la senadora Clara López, coordinadora ponente de la reforma tributaria, rechazó la propuesta y ante los micrófonos de W Radio indicó que desde la oposición es “muy cómodo” hacer planteamientos inviables. La senadora coincidió en cuestionar a Uribe sobre “¿por qué durante la pandemia no suspendió el presidente Duque el IVA como se lo solicitamos?”.

“Están en su derecho, para eso es la oposición, para tratar de mostrar contradicciones en la bancada de gobierno. Hablo como economista y una persona seria que nunca ha hecho demagogia barata para buscar votos y dañar gobiernos”, añadió López.