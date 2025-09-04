No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
04 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.

“Saade y Quintero no son recién llegados al Pacto Histórico”: Heráclito Landinez

El representante del Pacto Histórico se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la creación de Progresistas y aseguró que el órgano “se ha convertido en un escenario político, más que jurídico”. Señaló que el 12 de septiembre se sabrá qué precandidatos harán parte de la consulta del próximo 26 de octubre, a la espera de una decisión sobre la fusión del Pacto Histórico.

María José Barrios Figueroa

María José Barrios Figueroa

