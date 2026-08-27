Sacudón legislativo tras negociaciones por el Consejo Electoral: así se recomponen alianzas

El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Prensa Senado

Los pulidos pisos de madera del Congreso son un espejo de la finalidad propia del Capitolio, convertirse en un teatro isabelino donde cada acto muestra un giro en el que todo está cantado menos el desenlace. O al menos así lo demostraron las tensiones por la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde una puja por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella por imponer al candidato de Salvación Nacional, que llevó a un distanciamiento sobre el papel de Cambio Radical. Y que incluso sumergió a la oposición...