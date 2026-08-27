Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sacudón legislativo tras negociaciones por el Consejo Electoral: así se recomponen alianzas

Los acalorados choques entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y las bancadas afines al gobierno que llevaron a los cambios de último minuto en la elección del Consejo Nacional Electoral tendrán consecuencias en la alianza de gobierno y hasta en la oposición. Esto es lo que viene en los pulsos del Legislativo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
27 de agosto de 2026 - 02:20 a. m.
El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
Foto: Prensa Senado

Los pulidos pisos de madera del Congreso son un espejo de la finalidad propia del Capitolio, convertirse en un teatro isabelino donde cada acto muestra un giro en el que todo está cantado menos el desenlace. O al menos así lo demostraron las tensiones por la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde una puja por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella por imponer al candidato de Salvación Nacional, que llevó a un distanciamiento sobre el papel de Cambio Radical. Y que incluso sumergió a la oposición...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

Senado

Cámara de representantes

Congreso

Pacto Histórico

Salvación Nacional

Rodrigo Lara

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.