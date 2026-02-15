Coletazo de la suspensión del decreto del mínimo revivió llamados oficialistas a las calles

El más reciente plazoletazo del presidente Gustavo Petro fue el pasado 7 de enero, pero esta estrategia de mover a su electorado retomará fuerza con todo el debate del salario mínimo y la campaña electoral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Pasaron 45 días exactos entre la expedición del decreto que aumentó en un 23 % el salario mínimo, bajo el precepto de hacerlo “vital”, y la orden del Consejo de Estado que lo suspendió exigiéndole al Gobierno que lo sustente a fondo y con apego a la normatividad vigente; e incluso que lo recalcule. Y solo se necesitaron unos 45 minutos de diferencia entre que se hiciera pública la medida del alto tribunal y que se comenzaran a viralizar en redes los mensajes convocando a nuevas movilizaciones para defender el incremento y de paso rodear a la...