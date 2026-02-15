Logo El Espectador
Política
Coletazo de la suspensión del decreto del mínimo revivió llamados oficialistas a las calles

La decisión del Consejo de Estado, que motivó reuniones de última hora en la Casa de Nariño, tiene un impacto en la narrativa electoral en la que está el país. Así se moverán el presidente Gustavo Petro y sus opositores. ¿Qué pasó en el campo jurídico?

Redacción Política y Redacción Judicial
15 de febrero de 2026 - 01:04 a. m.
El más reciente plazoletazo del presidente Gustavo Petro fue el pasado 7 de enero, pero esta estrategia de mover a su electorado retomará fuerza con todo el debate del salario mínimo y la campaña electoral.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Pasaron 45 días exactos entre la expedición del decreto que aumentó en un 23 % el salario mínimo, bajo el precepto de hacerlo “vital”, y la orden del Consejo de Estado que lo suspendió exigiéndole al Gobierno que lo sustente a fondo y con apego a la normatividad vigente; e incluso que lo recalcule. Y solo se necesitaron unos 45 minutos de diferencia entre que se hiciera pública la medida del alto tribunal y que se comenzaran a viralizar en redes los mensajes convocando a nuevas movilizaciones para defender el incremento y de paso rodear a la...

MiguelAngel(71324)Hace 19 minutos
Criminales las cortes que abusan de su poder, las élites del poder las usan para sus intereses, el estado de derecho se vendió para favorecer a una minoría miserable y egoísta.
Carlos (63194)Hace 59 minutos
El borracho drogadicto mal llamado presidente y sus secuaces subieron el salario mínimo de manera desproporcionada sabiendo el problema económico que ocasionarían, pero calculando el beneficio politiquero que les daría para las próximas elecciones de Congreso y presidente. El "cambio" resultó ser una manada de corruptos e irresponsables.
