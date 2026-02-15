El futuro del salario mínimo tras la suspensión del Consejo de Estado | La Mesa Redonda

En distintas oportunidades las altas cortes le han puesto freno a órdenes del Ejecutivo. Incluso, le han ordenado retractarse de algunos de sus pronunciamientos públicos más polémicos. Foto: El Espectador

Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional a finales de 2025, diferentes sectores políticos unificaron su voz en rechazo a esta decisión. Mientras en la izquierda candidatos como Iván Cepeda y Roy Barreras llaman a las calles en defensa del mínimo, Paloma Valencia en la derecha y Claudia López en el centro piden subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes.

El alto tribunal le dio ocho días al Gobierno para subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes en un nuevo decreto de salario mínimo, mientras toman una decisión de fondo. Puesto que el alto tribunal considera que varias variables no fueron tenidas en cuenta al tomar la decisión de incrementar el mínimo un 23 %.

Según el Consejo de Estado, ese nuevo cálculo debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

Mientras el presidente Gustavo Petro reaccionó con un llamado a las calles para defender el salario mínimo y convocó Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con empresarios, que liderará el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, donde se discutirán las razones de fondo del decreto transitorio de salario mínimo. La reunión ocurrirá sobre las 10 a.m. de este lunes 16 de febrero.

Entérese a profundidad de las consecuencias de la decisión del Consejo de Estado desde un enfoque jurídico y económico, las reacciones completas de los candidatos presidenciales, así como el accionar del Gobierno nacional ante esta medida en el análisis de “La Mesa Redonda” de El Espectador.

