Sandino critica incumplimiento de ‘Timochenko’ para acordar escisión de Comunes

El descontento de la facción de Comunes que pide la escisión del partido se ahondó más luego del incumplimiento del presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”. De acuerdo con la senadora Victoria Sandino, una de las solicitantes de la división, Londoño prometió convocar al pleno de Comunes para discutir el tema puntual y esa reunión nunca se dio.

“La respuesta del señor Timoleón Jiménez sobre el derecho de petición (que pide la escisión y una reunión para acordar cómo proceder a la división) es que en el mes de octubre estarían realizando el pleno para dar respuesta a la escisión. Llevamos varios días de noviembre y no hubo ninguna reunión ni respuesta”, dijo Sandino a Caracol Radio.

Pese a la falta de respuesta y trámite de la solicitud, así como los tiempos electorales, la senadora dijo que los ánimos de tomar un camino diferente del partido siguen vigentes. “Nosotros seguimos adelante con la iniciativa de escisión, pero sabemos que los tiempos electorales no dan. Estamos a una semana de inscribir las listas al Congreso, por eso hemos dicho que se puede hacer un acuerdo político del partido”, agregó en entrevista con la emisora.

Los acuerdos a los que se refiere son en términos de cómo presentarse al Congreso, pues la colectividad, gracias al Acuerdo de Paz, tiene aseguradas otras diez curules para el período 2022-2026. De ahí en adelante, Comunes tendrá que competir en las mismas condiciones con las otras organizaciones políticas y pelear, a través de votos, la personería jurídica.

Precisamente para ella y los promotores de la división del partido, las aspiraciones y voluntades políticas son los que les impulsó a solicitar la escisión. “Nosotros no hemos renunciado a nuestra vocación de poder y a seguir luchando en nuestro país por las transformaciones que Colombia requiere. Y nos preocupa que el partido no ha demostrado esa vocación de poder. Justamente esos son los debates que tenemos al interior y no sabemos si van a aspirar o si tienen algún propósito de seguir trabajando de cara a las elecciones de 2026″, complementó en la misma entrevista.

Claro, no solo es este tema, dijo Sandino, sino el unanimismo con el que han manejado al partido. “Hemos pedido que no se hable de unanimismo al interior de un partido político porque estamos ante un ejercicio democrático, hemos pedido al interior del partido que no se nos discrimine, estigmatice y se respeten nuestras voces de disenso”, añadió a Caracol Radio.

Además de un acuerdo que proponen en el tema de participación política, para la senadora es esencial concertar todo lo relacionado a la reincorporación de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. “No es solo la escisión, no nos referimos solamente al tema de las curules. Estamos hablando de la reincorporación del conjunto de los y las firmantes del acuerdo, que son varios aspectos”, comentó sin dar más detalles.

Por ahora, los solicitantes de la escisión también están tomando acciones en el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, para que se les proteja su derecho a la escisión, como lo contempla de la Constitución. “Estamos buscando las vías políticas de buscar un acuerdo que, repito, nos permita garantizar la participación política del conjunto de los y las firmantes, pero también de carácter jurídico”, concluyó.

En respuesta al derecho de petición enviado con Sandino, Israel Zúñiga, Joaquín Gómez, entre otros, Rodrigo Londoño prometió poner el tema de la escisión en el Décimo Pleno del Consejo Nacional de los Comunes y decidir si se convoca o no a la Asamblea Extraordinaria, que es la que toma la decisión sobre la solicitud de escisión.

A la vez de la respuesta, Londoño les criticó a los firmantes tratar de impedir el desarrollo de la Segunda Asamblea Nacional de los Comunes, que se hizo del 22 al 24 de enero de este año, no asistir al evento y no poner en ese momento la discusión sobre la división.