Petro confirmó que Sandra Ortiz y Andrés Idárraga se van por escándalo en la UNGRD

El presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este viernes que los funcionarios de su Gobierno que terminaron salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deben dar un paso al costado.

Aunque en un principio no se refirió en específico a ninguno de los hasta ahora mencionados en los expedientes, como la consejera de Regiones, Sandra Ortiz, o el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sí fue enfático en que los indicios deben llevar a que se hagan los relevos en los cargos públicos que tengan a personas vinculadas a este tipo de escándalos.

No obstante, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron poco después que sí se refería directamente a Ortiz, cuota en el Ejecutivo de Alianza Verde y cercana a Carlos Ramón González, director de Inteligencia de Presidencia, militante verde y un viejo conocido del presidente Petro. El primer mandatario le pidió a ella y a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, que se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

“Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque si no ahí sí me dirían dictador, y con justa razón, de todas maneras deben salir por los indicios”, aseguró el presidente Petro desde el municipio de Palermo, Huila, donde entró un proyecto relacionado con un molino de arroz.

El jefe de Estado también aseguró que “no puedo ser el juez”, pero que sí es necesario que las investigaciones arrojen resultados pronto para determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

Incluso, reconoció que sí hay funcionarios que “establecen agendas paralelas” y terminan afectando la implementación de su programa de gobierno. “No tenemos tiempo para perderlo de esa manera”, aseguró Petro.

Además, a renglón seguido, el mandatario precisó: “Ya sabemos que la marca política, o el color de la bandera, no inhibe que este tipo de cosas se produzcan”.

