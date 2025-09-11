No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“La JEP se desnaturalizó”: Sandra Ramírez explica las apuestas de Comunes para 2026

La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, aseguró que el partido que nació con el Acuerdo de Paz de 2016 está trabajando con el sector de la izquierda que se bautizó como Unitarios para la reelección del proyecto que representa el presidente Gustavo Petro. Aseguró que respeta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que debe volver a encaminarse hacia el cierre de la guerra y la búsqueda de la verdad. ¿Por qué?

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
11 de septiembre de 2025 - 06:04 p. m.
La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, habla sobre su partido, los roces con el ministro Armando Benedetti y la JEP.
La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, habla sobre su partido, los roces con el ministro Armando Benedetti y la JEP.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Qué explicación tiene sobre la foto suya abrazando al elegido magistrado de la Corte Constitucional que tanta polémica levantó?

En la coalición del Pacto Histórico, que es la coalición de Gobierno, votamos por la doctora María Patricia Balanta, pero quien realmente ganó fue el doctor Carlos Camargo y, como suele ocurrir en el Congreso, pues vamos a saludarlo porque ganó. No lo saludé yo sola, porque también fueron los otros compañeros de Comunes, los otros compañeros del Pacto Histórico, pero solo se resaltó el abrazo. Yo soy efusiva...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Otton(emcod)Hace 10 minutos
Lo que no sume, mejor que no reste. Ni falta que hacen. Tanto mejor!!! ¿Para cuándo la reparación de las víctimas? no olviden que forma parte del "perdón"
