“La JEP se desnaturalizó”: Sandra Ramírez explica las apuestas de Comunes para 2026

La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, habla sobre su partido, los roces con el ministro Armando Benedetti y la JEP. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Qué explicación tiene sobre la foto suya abrazando al elegido magistrado de la Corte Constitucional que tanta polémica levantó?

En la coalición del Pacto Histórico, que es la coalición de Gobierno, votamos por la doctora María Patricia Balanta, pero quien realmente ganó fue el doctor Carlos Camargo y, como suele ocurrir en el Congreso, pues vamos a saludarlo porque ganó. No lo saludé yo sola, porque también fueron los otros compañeros de Comunes, los otros compañeros del Pacto Histórico, pero solo se resaltó el abrazo. Yo soy efusiva...