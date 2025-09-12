Sandra Ramírez, de Comunes: “un ministro no puede venir a tratarnos de traidores”

La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, aseguró que el partido que nació con el Acuerdo de Paz de 2016 está trabajando con el sector de la izquierda que se bautizó como Unitarios para la reelección del proyecto que representa el presidente Gustavo Petro. Aseguró que respeta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que debe volver a encaminarse hacia el cierre de la guerra y la búsqueda de la verdad. Dijo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no tiene pruebas para calificarlos de “traidores”.