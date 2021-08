Sanguino, Ortiz y Amaya decantan sonajero de precandidatos verdes

Eso no significa que Camilo Romero no siga compitiendo por ser el candidato único del partido para las elecciones de 2022, solo que lo hará de forma independiente. Iván Marulanda está esperando el fallo de la Corte Constitucional sobre el Nuevo Liberalismo y Jorge Londoño, al parecer, no está interesado en seguir participando de este proceso.