Santa Marta y Magdalena : ¿todos contra el caicedismo?

Magdalena y su capital, Santa Marta, viven una realidad política para las elecciones de 2023 que no tiene semejanza con ningún otro departamento del país: no solo están gobernados por una misma colectividad, Fuerza Ciudadana, sino que este partido no tiene temor en decirse de izquierda, incluso en los años cuando la victoria del petrismo se veía lejana. Además, la capital del Magdalena ha tenido tres alcaldías seguidas de Fuerza, y desde allí han usado la marcada inclinación ideológica para hablar de persecuciones y de un “bloqueo” en su contra por el nivel nacional. A todo esto se añade que hace una semana la Fiscalía anunció que imputará cargos a su líder principal y gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por posibles irregularidades en contratos de cuando fue alcalde de Santa Marta.

Con un análisis “a priori”, se podría decir que en los comicios regionales de octubre comenzaron con fuerza y de forma anticipada en este departamento del norte del país. Hasta hace poco se pensaba que el caicedismo (así se conoce a la corriente de Carlos Caicedo y sus cercanos) la iba a tener fácil para volver a repetir Gobernación y Alcaldía, pues tienen un afín ideológico en la presidencia y el panorama del país está más abierto al espectro alternativo. Sin embargo, si se mira más a fondo, en las próximas elecciones el panorama no está tan fácil para los que ostentan el poder en el Magdalena. No es solo por los recientes anuncios del ente acusador, sino que ya se comienzan a sentir los primeros signos de desgaste en contra de Caicedo y sus afines. Al hablar con buena parte de los actores políticos de Magdalena y Santa Marta, de derecha e incluso de izquierda, se escucha un llamado a unirse para acabar con la hegemonía que ha tenido la colectividad de izquierda en la Alcaldía de Santa Marta durante 12 años y ahora en la Gobernación desde 2019.

El caicedismo lleva tres gobiernos consecutivos en la capital del Magdalena —Carlos Caicedo (2012-2015), Rafael Martínez (2016-2019) y Virna Johnson (2020-2023)— y en las elecciones de 2019, con el discurso de sacar a los clanes tradicionales que saquearon al departamento, logró vencer al candidato de la familia Cotes para también hacerse con la Gobernación a través de Carlos Caicedo. En solo 12 años se ha convertido en una de las fuerzas electorales de mayor peso en la región. Guardando proporciones, un fenómeno un tanto parecido a lo que se ha vivido en el vecino Atlántico con el charismo.

Aunque Caicedo llegó en 2012 a la Alcaldía con el aval del Partido Liberal, ha logrado consolidar un movimiento altamente personalista, que es Fuerza Ciudadana. En nombre de dicha colectividad, que hasta hace poco funcionó como grupo ciudadano que recogía firmas para cada candidatura, se lograron las alcaldías de Martínez y Johnson, la gobernación de Caicedo, una participación en la consulta presidencial de la izquierda contra Gustavo Petro en 2018, una fallida lista al Senado en 2022 y una curul en la Cámara en esas mismas elecciones. Además, el CNE le otorgó la personería jurídica, por lo que en 2023 tendrá la potestad de repartir avales en el Magdalena y en otras zonas del país.

En las calles samarias las opiniones están divididas: mientras que algunos destacan lo que han hecho Carlos Caicedo y sus sucesores, ponen como ejemplo el desarrollo de las zonas turísticas en los últimos años y los logros en indicadores sociales; otros ya comienzan a quejarse y señalar un supuesto estancamiento en la ciudad, evidenciado en problemas de movilidad, falta de infraestructura, retraso de las obras, pobreza monetaria —es la tercera ciudad más pobre del país— y el histórico desabastecimiento de agua. Tanto así que este diario pudo hablar con líderes de algunos barrios populares como Santa Mónica y advirtieron que no dejarían entrar a los candidatos del partido del gobernador porque “se sienten engañados”. Esta polarización sobre la imagen de Caicedo se ha visto exacerbada en los últimos días por el anuncio de esta semana de la Fiscalía. Además de imputarle cargos al gobernador por supuestas irregularidades en contratos que firmó cuando fue alcalde de Santa Marta, el ente acusador anunció que pedirá casa por cárcel de forma preventiva mientras adelanta las pesquisas, lo que implica que el gobernador podría afrontar su último año de mandato lejos de su cargo y esto podría tener graves repercusiones políticas, que podrían llegar a costar en las urnas.

Ante la realidad de una imagen erosionada que el propio Caicedo aceptó en diálogo con El Espectador, pero que achacó a una “estrategia mediática manipulada y paga”, Fuerza Ciudadana se la jugaría con conocidos en las elecciones regionales. Esos nombres serían el exalcalde Rafael Martínez (Gobernación o Alcaldía) y Carmen Patricia Caicedo (Alcaldía), la hermana del gobernador. No obstante, en la colectividad de izquierda aclaran que no tienen ningún candidato en firme, pues estos deben ser aprobados por una asamblea nacional, que debe realizarse en los próximos meses. Pero el rumor en los corrillos políticos samarios es que estos dos van fijos, pues son los más cercanos a Caicedo y tendrían ascendencia en el naciente partido, lo que garantizaría el aval.

Rafael Martínez suena tanto para Gobernación como para Alcaldía. Es visto como el rival a vencer, pues carga con la fuerza del caicedismo y la reputación de su administración en Santa Marta. El objetivo sería que fuera el “sucesor de Carlos”, pero algunos conocedores de la movida política y cercanos a Fuerza dijeron que, si llegan a ver en peligro la continuidad en la capital magdalenense, se sacrificaría la Gobernación para que Martínez intente ser alcalde de nuevo. Carmen Patricia Caicedo es el plan A para mantener la Alcaldía de Santa Marta. Además de ser la hermana del líder del movimiento, ha sido contratista de varias alcaldías, directora administrativa de Sostenibilidad Ambiental y responsable de articular la campaña petrista en Magdalena para 2022.

El tema con Carmen Patricia radica en las dudas que tiene su candidatura. Por un lado, varios conservadores con credencial que hablaron con este diario y pidieron reserva de su nombre consideraron que sería poco ético que la hermana del actual gobernador aspire a la Alcaldía de Santa Marta, pues podría ser beneficiada por el gobierno departamental, y otros van más allá al asegurar que está inhabilitada por este vínculo. En segundo lugar, no se ha visto tan claro que su candidatura logre el apoyo del Pacto Histórico, a pesar de que coordinó el apoyo a Gustavo Petro en la región. Pero esto no sería por ella, sino que hay serias dudas de que la coalición de partidos de izquierda acompañe a Fuerza Ciudadana.

Cada uno por su lado

A pesar de las coincidencias ideológicas con Fuerza Ciudadana, es muy probable que el Pacto Histórico vaya por su lado en Alcaldía y Gobernación. “Hay una división marcada entre Pacto y Fuerza Ciudadana. Hay celos electorales sobre quiénes pusieron los votos de Petro. Creemos que van a ir en orillas diferentes”, fue una tesis en la que coincidieron varios concejales y diputados. En este punto, Amed Zawady, diputado de Colombia Renaciente, agregó que a mediados de 2022 se convocaron varias reuniones para “replicar el frente amplio nacional, una gran coalición en la que comulguen los alternativos, pero se paró por la distancia entre Fuerza y Pacto”.

El tema no solo sería por diferencias regionales. Tampoco se ha sentido que estén fluyendo las relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración Caicedo. Incluso se vuelven a escuchar los comentarios de un supuesto bloqueo. Como dice Zawady: “Caicedo es progresista y nosotros pensábamos que la relación iba a ser más fluida. Pero, sorpresivamente para nosotros como magdalenenses, las agendas son muy diferentes; es una realidad palpable. Fue muy diciente el tema del agua [alude a la no devolución del control de la Essmar y la ausencia de financiación nacional en la planta de tratamiento del Curval]. “Aunque Caicedo trató de quitarle peso a este nuevo choque, en diálogo con este diario dijo que “esperaba estar más en el corazón del gobierno”.

En este contexto de distancias, por el Pacto comienzan a sonar varias candidaturas para Santa Marta y Magdalena, tratando de capitalizar los más de 32.000 votos que sacaron en las elecciones de Senado y los 302.439 de la segunda vuelta presidencial. Para la Alcaldía, estarían buscando el guiño petrista de la activista Jennifer del Toro, que en varias declaraciones habla del “falso progresismo de Fuerza Ciudadana”, y el exconcejal (1995-1997) Rubén Darío Cardona, que regresó de Bogotá con el afán de tener el aval alternativo.

En cuanto a la Gobernación se han comenzado a posicionar los nombres de Edward Torres y Eduardo Noriega. El primero es un exdiputado del Polo Democrático, que ya fue candidato a la Gobernación en 2019 y es un férreo opositor de Caicedo. El segundo estuvo en el gabinete distrital de Gustavo Petro como secretario general y es el esposo de Catalina Velasco, ministra de Vivienda. Es más, algunos de la zona han leído en clave electoral las visitas tan seguidas, a finales de 2022, de la ministra a Magdalena y Santa Marta.

Un pedido de unión para sacar al caicedismo

En los sectores de derecha y centro-derecha coinciden en la necesidad de unirse para hacer frente al gran poder del caicedismo, al que acusan de aprovechar la contratación municipal y departamental para garantizar sus votos. Franklin Lozano, que ya se anuncia como candidato a la Gobernación, asegura: “Todos estamos hablando con todos. La lógica indica que deberíamos salir a disputarle a Caicedo con un solo candidato”.

Ese pedido de unidad también habría incluido un acercamiento de tradicionales con el petrismo. Los conservadores de la zona que hablaron con este diario apuntan en dos líneas: “Las familias tradicionales en política están apoyando acá lo que diga Petro” y un acercamiento electoral de los clanes Cotes y Díaz-Granados con el Pacto Histórico. En cuanto a los Cotes, el asunto pasa porque su liderazgo se ha resentido con la ausencia de su miembro más representativo: Luis Miguel el “Mello” Cotes (en España) y a los procesos judiciales que enfrentan varios de sus miembros: al igual que a Carlos Caicedo, la Fiscalía anunció esta semana que les imputará cargos a Luis Miguel (2012-2015) y Rosa (2016-2019) por presuntas irregularidades en sus administraciones departamentales. Los cercanos a esta casa han comenzado a migrar a otras toldas. En cuanto a los Díaz-Granados, tienen una amplia ascendencia en el Partido de la U y no se puede olvidar que este hace parte de la coalición de gobierno.

Sin embargo, aunque en la teoría se habla del gran llamado a la unidad para llegar con un candidato en común para Gobernación y Alcaldía, lo cierto es que no se han puesto de acuerdo y aparecen cada vez más candidaturas, lo que algunos ven como un peligro y una forma de garantizar la continuidad del caicedismo. Por eso, los conservadores ya dijeron que no llevarán candidaturas, porque eso sería colaborar con la dispersión de los votos: “La única forma de quitarle el poder al gobierno departamental actual es que haya un candidato de la derecha y otro de la izquierda, no puede haber una contienda de varios contra uno solo”.

Sin acuerdos hasta el momento, pululan las candidaturas para la Alcaldía y la Gobernación, varias de ellas pregonando que quieren ser la representación de esa unidad. En el ámbito municipal figuran algunos nombres como Nelson Calderón, que se autoproclamó coordinador de la campaña rodolfista en Magdalena, pero luego fue desmentido por el equipo de Rodolfo Hernández; Cipriano López, que algunos identifican como el posible candidato del Centro Democrático y es director de Radio Magdalena y Radio Rodadero; y Freddy Pinzón, un joven sin mucha trayectoria política que ha hecho fuerte campaña y recolección de firmas en “esa Santa Marta donde no llega la política” y se ha desmarcado tanto de Fuerza Ciudadana como de los tradicionales.

En la lista de candidatos a la Alcaldía también está el cura José Alfredo Ordóñez, que colgó el hábito para aspirar y ha sido candidato por los liberales. Por otro lado, está el exconcejal Carlos Pinedo, al que la mayoría de consultados identifican como el más probable para aglutinar apoyos fuertes en la lucha contra el de Caicedo. Ha militado en Cambio Radical y hace parte del clan Pinedo Vidal, cuya cabeza fue condenada en 2012 por nexos con paramilitares. Pinedo Cuello ha recogido firmas desde noviembre; algunos ven esto como una estrategia para desligarse de la mala imagen que puede acarrear su partido y otros aseguran que lo hace por una disputa en Cambio Radical, por lo que no tendría asegurado el aval.

La lista por la Gobernación es un poco más nutrida y tiene figuras tanto de la capital como de las regiones del Magdalena. Mallath Martínez, exalcaldesa de Fundación, tendría intenciones de buscar el aval liberal. En la línea de exalcaldes, pero recogiendo firmas, está Edgardo “Nené” Pérez, que gobernó en Ciénaga entre 2014 y 2019 y busca recoger firmas por el movimiento Haremos Proezas. La diputada Elizabeth Molina busca la Gobernación, aunque algunos descartan que consiga el aval de la U por su cercanía con el condenado Eduardo Pulgar, quien la apoyó en su campaña de 2019.

Los pesos pesados para la Gobernación serían Juan Carlos Dávila Abondano, Franklin Lozano y Eduardo Díaz-Granados. El primero fue miembro del directorio nacional del Centro Democrático y hace parte de uno de los grupos económicos más fuertes del departamento: Daabon —mencionado en el escándalo de Agro Ingreso Seguro—. A pesar de su filiación con el partido de derecha y hasta cercanía con Álvaro Uribe, Dávila iría por firmas para agolpar apoyos de otros sectores cercanos al Pacto en Bogotá. Franklin Lozano es un viejo conocido de la política nacional, fue representante dos veces por Opción Ciudadana y su esposa es Sandra Ramírez, representante por Cambio Radical. Por el momento iría por firmas, aunque le comentó a este diario sobre su acercamiento con varios sectores e incluso su amistad con el senador Carlos Farelo, el hombre fuerte de Cambio Radical en el departamento. En cuanto a Eduardo Díaz-Granados, basta decir que hasta hace poco fue representante por la U, es parte del poderoso clan Díaz Granados, con participación en bananeras, y ha sido mencionado en investigaciones por nexos con paramilitares. Todos ellos quieren representar una unidad para lucharle al único partido de izquierda que ostenta una Gobernación en el norte del país.