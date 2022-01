Santander: ¿entre el tradicionalismo y Rodolfo Hernández?

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, se ha convertido en la nueva fuerza político-electoral de Santander. Foto: Liliana Rincón B.

De los departamentos del centro del país, Santander es uno de los que más siente el año electoral. Pasar por Cundinamarca, Boyacá y entrar a dicha zona permite evidenciar el contraste. Las vallas de campañas se multiplican y las paredes pintadas con vieja publicidad de un candidato conviven con los nuevos avisos. Pero esto no es solo cuestión de los pequeños municipios; en la región metropolitana de Bucaramanga (que incluye además a Piedecuesta, Floridablanca y Girón), desde diciembre, las grandes vallas de la autopista son ocupadas por las imágenes de aspirantes a Senado y Cámara con el color de su partido.

No obstante, los cuatro gobiernos municipales han establecido unas reglas más estrictas para ello y en esa área metropolitana la propaganda política quedó restringida a las vallas de propiedad privada. Se acabaron los pasacalles, las empapeladas debajo de los puentes y las paredes pintadas. Los dueños de la publicidad han notado la diferencia y hasta hablan de que los candidatos están guardando el dinero para otro tipo de actividades. La diferencia también la han notado políticos de la zona, que le reconocieron a este diario que “está muy extraña la campaña. Muy diferente por lo que ha habido antes. Uno sabe cómo operan las maquinarias y ahora uno no ve tanto papel o tantas vallas”.

Aunque este detalle pareciera ser no muy importante, según el sector alternativo y expertos políticos, este hecho es una muestra de que el panorama político está cambiando en el departamento y las elecciones de 2022 pueden ser el escenario en el que el tradicionalismo ceda el dominio que ha tenido históricamente. “El paro nacional ha hecho que se vea la política de otra manera, por lo menos en la ciudad. Es difícil captar las provincias donde todavía quedan las maquinarias”, expresó Nadia Pérez, investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Esa diferencia entre ciudades y provincias en Santander hace que cualquier vaticinio sea posible. Lo que comparte la mayoría de consultados es que los nombres del clan Aguilar, los Tavera y Rodolfo Hernández tendrán que ver en gran parte con lo que ocurra en las urnas el 13 de marzo.

Los primeros dos nombres del listado tienen algo en común: sus líderes han estado salpicados de escándalos de corrupción. En el primer caso, dos de los tres Aguilar (Hugo, padre, y Richard, hijo) tienen procesos ante la justicia. El primero fue condenado por parapolítica y el segundo enfrenta un proceso por corrupción mientras fue gobernador. El tercero, Mauricio Aguilar, hoy gobernador, enfrenta investigaciones disciplinarias por posible favorecimiento a su hermano. Los santandereanos son los que tendrán que sopesar si estos problemas ante la justicia son suficiente motivo para retirarles su apoyo. Las encuestas ya dan muestra de un desgaste de dicho clan: la Invamer Poll de enero de 2022 arrojó un grado de aprobación del actual mandatario de tan solo 30 %.

“El contexto electoral en la región está marcado por el desprestigio de los Aguilar y de todos los clanes, pero sobre todo el de ellos. En eso ha ayudado la situación de Richard y el gobernador, Mauricio”, dijo a El Espectador el politólogo y columnista Alexánder Arciniegas. En esta dirección también apunta Pérez, quien afirmó que la familia habría intentado guardar un bajo perfil: “No hay heredero. Cuando el candidato designado de los Aguilar no es de la familia, pues tiende a perder”. Pero esta visión no la comparte el investigador Andrés Miguel Sampayo, de la Facultad de Estudios Políticos del Rosario, quien reconoce que no hay un “el de los Aguilar”, pues no lo necesitan. “Ellos son leales cuando tienen un partido”, y en este caso todas sus fichas irían para el Conservador, que le dio el aval a Mauricio.

Sampayo usa como ejemplo las dos elecciones al Senado previas, en las que el clan fue por distintos partidos: Opción Ciudadana (2014) con Mauricio Aguilar y Cambio Radical (2018) con Richard Aguilar. En ambas ocasiones les fue muy bien y quedaron de segundos en el departamento, detrás del tradicional liberalismo santandereano. Incluso, los votos les habrían alcanzado en 2018 para ponerle al Centro Democrático con Edwin Ballesteros, cercano a Richard y también vinculado al caso de corrupción por el que el exgobernador está procesado. El académico reconoce que el caudal electoral de los Aguilar se verá reducido en las grandes ciudades, pero la verdadera fortaleza está en la provincia de García Rovira (Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel). Las cifras de la Registraduría demuestran que son los grandes electores de la zona y esto les sirve para solo necesitar ser competitivos en el resto del departamento, sin tener que preocuparse por las grandes ciudades.

Tampoco es cierto que no se haya visto a los Aguilar en eventos del Partido Conservador. Hace unos días, como reportó La Silla Vacía y comentó un concejal de Bucaramanga a este diario, se vio a Óscar, hermano de Hugo Aguilar, en un evento en el que estuvo el precandidato azul David Barguil. Allí fue agradecido por su apoyo económico. Además, políticos de la zona expresaron que es un secreto a voces que Luis Díaz, aspirante a la Cámara, es la ficha Aguilar. Además, estos estarían apoyando a los más opcionados conservadores: Héctor Mantilla (Cámara) y José Alfredo Marín (Senado). Mantilla tendría detrás a Fredy Anaya, actual contralor departamental y cargado de señalamientos. En las toldas de este se encuentra el hijo de Anaya y, por ende, los Aguilar, pues estos consolidaron nuevamente su cercanía cuando apoyaron a Fredy en la Asamblea para llegar al ente de control.

Pero la estrategia conservadora para recuperar poder en Santander, donde no tienen representante, no solo iría de la mano de los Aguilar. Buena parte de sus candidatos son reconocidos por su tradicionalismo. Héctor Mantilla, de acuerdo con un concejal de Bucaramanga que pidió reserva de su nombre, es exalcalde de Floridablanca y tendría a su favor la maquinaria del municipio. Además, es uno de los consentidos del conservadurismo, pues su madrina de matrimonio es Marta Lucía Ramírez, como destaca la investigadora Nadia Pérez. Su importancia en el partido se observa a simple vista debido a que, a pesar de las restricciones de publicidad por partido y candidato en el área metropolitana, las ciudades de la zona están tapizadas con su imagen. También se habla de un velado apoyo desde Piedecuesta. Para la mayoría de consultados, los conservadores tendrían casi garantizadas dos curules o, por mal que les fuera, una.

Los liberales y Didier Tavera

Como se dijo, el otro nombre que ha sonado en esta contienda es el de Didier Tavera, exrepresentante y exgobernador, quien les ganó a los Aguilar en 2015 y también ha sido investigado por presunta corrupción. Su estructura, sumada a la tradición liberal del departamento, hace que sea otro de los grandes favoritos. No obstante, los expertos que hablaron con el periódico reconocieron que lo más seguro es que los rojos pierdan influencia frente a lo que sacaron en 2018 (tres curules) pero, a ojo de buen cubero, todavía tendrían una de las votaciones más altas del departamento. “Los liberales son impredecibles en Santander, pero siempre les va bien”, añadió Sampayo, que señaló la provincia de Vélez como el lugar donde se definirá el futuro de los del trapo rojo.

La fórmula de Tavera en el departamento estaría en Miguel Ángel Pinto para el Senado y Diego Fran Ariza para la Cámara, coincidieron académicos y políticos. Precisamente, la llegada de Pinto, ya en el Senado, a las toldas de Alejandro Gaviria, fue cuestionada por su cercanía con los Tavera. En el caso de Ariza, parte también vendría del músculo electoral que consiguió cuando pasó por la Contraloría departamental. Por otro lado está el repitente Jaime Durán Barrera, a quien los consultados señalan como parte de una maquinaria de vieja data que comenzó en 1995, cuando fue contralor. La fórmula de este es Álvaro Rueda, quien viene precedido de once contratos en el gobierno de Floridablanca entre 2017 y 2021, y supuestamente, según algunos políticos, tendría apoyos en la actual administración de ese municipio, dividida entre el conservador Mantilla y el liberal Rueda.

Por el lado de los otros tradicionales, las cuentas no son tan optimistas. En esta Cámara, el partido de Gobierno tiene dos curules de Santander. Pero académicos y conocedores de la movida política dudan mucho de que el Centro Democrático vaya a repetir ese resultado y hasta los más arriesgados condenan a la colectividad a cero curules. “Es complicado que el Centro Democrático sostenga la curul de Ballesteros en cabeza de su esposa (Johanna González)”, expresó Nadia Pérez. Expertos señalaron que los votos no son de ella ni de Ballesteros, sino que fueron de Aguilar y estos ahora estarían concentrados en los godos. Óscar Villamizar es el otro que busca repetir curul, pero ha sido mencionado en problemas de restitución de tierras. Además, varios expertos comentaron que Álvaro Uribe está muy desacreditado en el departamento y esto le quitaría muchísimos votos a su colectividad.

Casi todos los que hablaron con este diario dan por quemados a la coalición entre Cambio Radical, Partido de la U, Colombia Justa Libres y MIRA. Supuestamente esta colectividad no tendría un hombre fuerte. Aunque la encabeza Ciro Fernández, que se está en la Cámara, el motivo para que no repita se debe a que Elkin Bueno, gran elector del Magdalena Medio cuyo fortín es Barrancabermeja, le habría quitado su apoyo por una pelea. Esto, según un diputado, se observa en la falta de vallas de Fernández tanto en Bucaramanga como “Barranca”. Los que saben de la movida santandereana señalaron que esta coalición no tuvo en cuenta el gran acervo cristiano protestante que tiene el departamento, que hace que un perfil como el de Ángela Hernández hubiera tenido más posibilidades, aunque su candidatura era imposible por su condición de salud.

Rodolfo Hernández y el cambio de panorama

Hoy, el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial es el nombre clave en Santander. Como señala Nadia Pérez, su aspiración “ha dado la sorpresa” y todos dan por hecho que ganará al departamento en las presidenciales. “Rodolfo entró a cambiarlo todo”, explicó Sampayo, quien señaló que santandereano vota santandereano y siempre ganaron allí Galán y Serpa. Además, recordó que desde hace más de cien años no hay un presidente de la región (el último fue Aquileo Parra). Lo que está en duda es si Hernández será capaz de endosar su popularidad a su lista, la de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Pérez considera que le sería difícil, al igual que Alexánder Arciniegas: “Es complicado que pueda endosar sus votos, los candidatos de Petro tienen más peso”.

Por el contrario, Sampayo y algunos de los políticos consultados apuntan a que este no solo será capaz de endosar sus votos, sino que ha acompañado ese esfuerzo con maquinaria. Uno de los candidatos de las cabezas sería ficha del Édgar el Pote Gómez, antiguo liberal mencionado en escándalos de enriquecimiento ilícito e irregularidades electorales en Barrancabermeja. A esta lista también habría entrado a apoyar el hijo de Bernabé Celis. Celis padre fue uno de los grandes electores del departamento hasta que, días antes del 13 de marzo de 2018, fue vinculado a un caso de violencia de género. Desde ese día pasó a encabezar las lista de los quemados. Estos vínculos han hecho que se dude de qué tan alejado esté Hernández de las maquinarias y hace que los más aventurados le pongan dos curules a la lista de la Liga y una como mínimo.

Los otros alternativos son conscientes de que la imagen de independencia de Hernández les quitará votos. Sin embargo, son optimistas y todos apuntan que tendrán una curul. Por el lado de los Verdes, que van con el Pacto Histórico en Santander, consideran con fuerza que ese escaño es de ellos. Primero, los otros alternativos, los de Dignidad con Coalición de la Esperanza, van con un candidato, Juan Sebastián López, quien habría perdido el apoyo de Leonidas Gómez, uno de los grandes electores de izquierda que ha venido perdiendo votos en el departamento. Por otro lado, señalan que su fórmula a la Cámara viene apalancada por los logros que han tenido en la defensa del Páramo de Santurbán. Solo que ahora temen que les juegue una mala pasada la movida de las directivas bogotanas de meter a Luz Danna Leal, esposa de Carlos Ramón González, como cabeza de lista. Expresaron que no creen conveniente este tipo de movidas de la política tradicional.