Política
“Todo lo que ha hecho últimamente tiene un tufillo electoral”: Santos le habló a Petro

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró que las elecciones del próximo año son cruciales para Colombia, por lo que advirtió que es necesario esquivar los extremos y atemperar la violencia verbal. Defendió el Acuerdo de Paz con las Farc y calificó de “fracaso” la paz total. “Ha dicho muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, afirmó sobre el jefe de Estado, Gustavo Petro. ¿Qué opina del magnate republicano Donald Trump? Entrevista.

Daniel Valero
05 de octubre de 2025 - 01:02 a. m.
El expresidente de Colombia y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró que "todo lo que ha hecho últimamente" el mandatario Gustavo Petro "tiene un tufillo electoral".
Foto: Óscar Pérez

¿Aún siente guayabo tras nueve años de haber perdido el plebiscito?

Por supuesto que fue un resultado desafortunado, porque perdimos por un porcentaje mínimo debido a dos fenómenos. Uno, el huracán Michael, que nos quitó cerca de 4 millones de votos por el sí y perdimos por alrededor de 50.000; y lo otro fue lo que confesó el propio gerente de la campaña del no, que dijeron toda clase de mentiras, toda clase de propaganda falsa, y mucha gente creyó en esa propaganda falsa. Se perdió, pero reconocimos esa pérdida. No hemos desconocido el...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
