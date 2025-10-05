“Todo lo que ha hecho últimamente tiene un tufillo electoral”: Santos le habló a Petro

El expresidente de Colombia y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró que "todo lo que ha hecho últimamente" el mandatario Gustavo Petro "tiene un tufillo electoral". Foto: Óscar Pérez

¿Aún siente guayabo tras nueve años de haber perdido el plebiscito?

Por supuesto que fue un resultado desafortunado, porque perdimos por un porcentaje mínimo debido a dos fenómenos. Uno, el huracán Michael, que nos quitó cerca de 4 millones de votos por el sí y perdimos por alrededor de 50.000; y lo otro fue lo que confesó el propio gerente de la campaña del no, que dijeron toda clase de mentiras, toda clase de propaganda falsa, y mucha gente creyó en esa propaganda falsa. Se perdió, pero reconocimos esa pérdida. No hemos desconocido el...