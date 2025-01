“Está en mora”: Santos insta a Petro a retirar embajador en Venezuela

Expresidente Juan Manuel Santos y presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El expresidente Juan Manuel Santos criticó la postura del gobierno de Gustavo Petro frente a la crisis política en Venezuela, sugiriendo que, al igual que él lo hizo en su momento, la actual administración debería retirar a su embajador en Caracas como protesta ante las denuncias de fraude electoral en el país vecino y la persecución contra el opositor Edmundo González.

“En su momento, retiramos nuestro embajador en Venezuela como protesta por los atropellos contra la democracia y contra los colombianos. El gobierno de Petro está en mora de hacer lo mismo como lo acaba de hacer Chile”, expresó en su cuenta de X.

Chile anunció este martes la finalización de la misión de su embajador Jaime Gazmuri en Caracas, argumentando que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aseguró su reelección, fueron producto de un “fraude electoral”.

Paraguay también tomó medidas drásticas. Exigió la salida del embajador venezolano en Asunción y de su personal diplomático, tras la ruptura de relaciones anunciada por el gobierno de Maduro en respuesta al apoyo del presidente paraguayo, Santiago Peña, al opositor Edmundo González Urrutia, quien se proclama como legítimo ganador de los comicios.

Con apenas tres días para la investidura presidencial, el presidente Gustavo Petro no ha decidido si asistirá o no a la ceremonia. En diálogo con El Espectador, el canciller Luis Gilberto Murillo señaló que “si no hay reconocimiento, no hay asistencia”. Aunque Colombia no ha reconocido abiertamente los resultados de los comicios venezolanos, de momento, está confirmada la presencia del embajador colombiano Milton Rengifo.

Mientras tanto, otros países de la región (Argentina, Uruguay y Estados Unidos) han recibido a González en el marco de su gira internacional. Este lunes arrancó con destino a Panamá. Para este jueves 9 de enero, a vísperas de la ceremonia, la oposición venezolana está organizando una gran manifestación.

