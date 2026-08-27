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Estos serán los ponentes del presupuesto de De la Espriella en las comisiones del Congreso

Sara Castellanos (Salvación Nacional), Yessid Pulgar (Partido Liberal) y David Racero (Pacto Histórico) serán algunos de los ponentes del Presupuesto General de la Nación por un monto de COP 634,9 billones en la Comisión Tercera del Senado. Así van los números del gobierno.

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Redacción Política
28 de agosto de 2026 - 01:25 a. m.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya se reunió con las comisiones económicas del Congreso.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya se reunió con las comisiones económicas del Congreso.
Foto: Archivo Particular
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Ante la Comisión Tercera del Senado de la República se radicaron los nombres del Proyecto de Ley 111 de Senado y 152 de Cámara sobre el Presupuesto General de la Nación que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella de COP 634 billones para el año 2027.

En la lista están Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal), Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico).

A su vez, los coordinadores del proyecto serán Cristian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Alix Yirley Vargas (Partido Liberal).

Mientras la coordinadora del proyecto, Sara Castellanos, quien hace parte de Salvación Nacional, el principal partido de Gobierno, defiende la iniciativa y señaló que esta presentación se hace debido a que “el anterior fue devuelto porque no respondía a las necesidades de Colombia. Hoy tenemos una nueva oportunidad: el Gobierno pudo ajustarlo y evaluaremos qué propuestas trae”.

Christian Garcés, quien será coordinador del proyecto, dice que le preocupa el nivel de endeudamiento, pero respaldarán un presupuesto que “refleje responsablemente la realidad de las finanzas públicas y las necesidades extraordinarias de inversión por el terremoto”.

Mientras desde la oposición, David Racero, del Pacto Histórico, quien también será ponente del proyecto en esa comisión, cuestionó el aumento del monto que pasó de COP 575,7 billones en el proyecto presentado por el presidente Gustavo Petro a COP 634,952 billones en la versión radicada por De la Espriella.

“Proyectando un aumento de $100 billones de pesos de endeudamiento en el presupuesto para 2027. Mientras el PGN 2027 de Petro planteaba financiarse con COP 181,1 billones en deuda y otros recursos de capital, el PGN 2027 de Abelardo sube esa cifra a $281,3 billones. Proyectan una reducción de los ingresos corrientes del Estado vía impuestos por COP 10 billones. Menos impuestos recaudados, pero casi COP 60 billones más de presupuesto total. ¿Cómo cuadra esa cuenta? Con deuda", agregó.

El siguiente paso será discutir ese articulado en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, donde el Ejecutivo parece contar con las mayorías.

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Por Redacción Política

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