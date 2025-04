“Haber sido para algunos una secretaria no me retrae”: Sarabia a Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller Laura Sarabia rompieron sus relaciones desde hace varios meses en los inicios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Casi una semana pasó para que la canciller Laura Sarabia volviera a referirse al choque que mantiene con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de las investigaciones en la Fiscalía que los involucran. Y es que, si bien el enfrentamiento entre ambos altos funcionarios había ocurrido detrás del telón, el martes pasado había tomado el protagonismo con los audios presentados por la ministra ante el ente investigador.

A través de su cuenta de X, Sarabia dio a conocer que había entregado en su diligencia a la Fiscalía nuevas pruebas que no habían sido conocidas por el público general. Un día después, Blu Radio reveló el contenido de esos audios, en los que se escuchaba a Benedetti hablar de una supuesta reunión con el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, y el jefe de la unidad de delegados de la Fiscalía ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, quienes han negado cualquier tipo de encuentro.

Ese mismo miércoles, el ministro del Interior dio declaraciones a medios, en las que se refirió a Sarabia como su “exsecretaria”. Eso sí, fue claro en que no se referiría a ese asunto en particular, aunque sí dejó algunos comentarios sobre su relación con la canciller.

“No me voy a referir a absolutamente nada; desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa qué diga o qué haga”, aseguró. Y agregó: “Para pelear se necesitan dos y yo no he hecho nada”.

Ahora, seis días después de su declaración inicial, que no cayó bien en el “Gobierno del cambio”, volvió a hablar del tema, sin hacer mención explícita de su compañero de gabinete. En una columna en La República, afirmó que “ser mujer, ser joven y haber sido para algunos una secretaria no [la] retrae”, sino que la “define” y la “enorgullece”.

“Que quede claro que mi juego no es desafiar detrás de otros, esconderme tras velos, ni instrumentalizar personas o fabricar falsos testigos. Salgo de frente. Doy la cara. Lo hago con claridad, con determinación y con respeto absoluto a la institucionalidad, principio que para mí no es negociable. Nadie podrá decir que no. Participo del debate público, sí, y si me toca defenderme, lo hago”, aseguró.

En esa línea, aseveró que “cualquier provocación o episodio grotesco” deberá ser esclarecido por las autoridades y que ese calificativo no era “un título peyorativo ni una forma de disminuir a nadie”. Agregó que el “Gobierno del cambio” había roto la frontera que impedía el paso de las personas en cargos de “secretarias, trabajadores modestos, sindicalistas, activistas, clases populares” a escalafones más altos del poder.

“Este cambio tenía que ocurrir. Era necesario sacudir la inercia de una clase que, desde su círculo de privilegios, había regido por décadas la sociedad. Y lo digo sin resentimiento: he conocido a muchos de ellos y he aprendido a respetarlos, a reconocerlos en su dimensión humana”, apuntó.

En todo caso, finalizó con una pulla. Si bien aseguró que la administración actual era un “gobierno de las clases populares” había “un par de excepciones”.

Por el momento, en la Casa de Nariño se analizan las formas para bajarle la tensión este conflicto y tanto Sarabia como Benedetti ya hablaron en privado con el mandatario. No pasa de agache que esta situación ha tomado más protagonismo en la última semana y podría, además, empañar otras iniciativas, como la consulta popular, e incluso las ambiciones de la izquierda para 2026.

