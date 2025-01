Petro defendió sus críticas a EE. UU. en posesión de canciller y minhacienda

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia, Diego Guevara y Jorge Rojas. Foto: Archivo Particular

Las carteras de Exteriores y Hacienda tienen oficialmente nuevos titulares. El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como canciller y a Diego Guevara como minhacienda este miércoles.

En un acto oficial en el que el mandatario habló sobre los “días chéveres y difíciles” por los que pasa actualmente la Casa de Nariño —que incluyen la ola de violencia que azota el Catatumbo, la conmoción interior decretada por esa situación y la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia— los nombramientos de tres funcionarios quedaron en firme. El tercero es Jorge Rojas, quien fungió como vicecanciller durante el periodo de Luis Gilberto Murillo, y llegó a la dirección del Dapre en reemplazo de Sarabia.

Sobre la cartera de Exteriores, el jefe de Estado aseguró que “lo que más va a haber son dificultades” y agregó que “monstruos es lo que [van] a tener, ojalá no en el interior de la sociedad colombiana”. No es poco que esta declaración venga después de las tensiones con el gigante norteamericano, que Murillo, antes de dejar el puesto, trató de apaciguar.

“Nosotros somos defensores del estado y de los intereses del estado, de los colombianos, las colombianas y la humanidad”, aseguró el mandatario.

Un argumento similar esgrimió cuando defendió su decisión de negarse a recibir a los connacionales deportados desde EE. UU. en condiciones indignas. Incluso, dijo en el evento que “asumir la pelea es, en primer lugar, tomar posición a cualquier hora de la madrugada, de la noche o del día, porque aquí no da espera”. Le habló directamente a la nueva ministra y dijo que “le tocaba afrontar la tarea y llevar la voz de Colombia” en esa situación.

“Del episodio con Trump (...), hay una serie de elecciones que hay que aprender de ellos y nosotros. De ellos, supongo, que no tienen que sacar esposados las personas que desean sacar de su propio país. Allá habrá una discusión política sobre, por ejemplo, si no están repitiendo el mismo error de los alemanes en 1943 (...). Aquí yo me pongo a pensar, todo ese costo de las obras de construcción en Estados Unidos, de las empresas paradas, de las calles sin barrer, de la agricultura que se queda sin labradores, más el costo de los aviones, que esta vez asumí yo en el caso colombiano, para transportar millones de inmigrantes (...), ¿va a impulsar la economía de los Estados Unidos?“, aseguró.

Además, enfatizó en que los colombianos que llegaron deportados no son delincuentes y entre ellos aterrizaron, incluso, niños. “No se puede criminalizar grupos colectivos, la criminalización es individual”, subrayó, y señaló que hacerlo sería un “crimen nazi”.

El mandatario también pidió a su nuevo ministro de Hacienda hacer “varias correcciones”. Lo instó a que Colombia diversificara sus exportaciones para no depender de ningún país y lograr todos los financiamientos posibles de parte de otros Estados. Además, ordenó que creciera la producción y volvió a traer a colación el hundimiento de la ley de financiamiento, que señaló de ser la culpable de que no hubiera dinero suficiente para el Presupuesto de 2025.

“El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia”, dijo el mandatario sobre el presidente del Congreso, uno de sus mayores opositores y quien estuvo en contra de la ley de financiamiento. Añadió: “nos toca recortar $12 millones, pero no paga el pueblo”.

