Ángela María Buitrago será canciller ad hoc en investigación contra Benedetti

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia; Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Archivo Particular

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue nombrada este miércoles como ministra de Relaciones Exteriores ad hoc para el proceso disciplinario contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La decisión se oficializó con la firma del presidente Gustavo Petro en el Decreto 0317 del 19 de marzo de 2025. Hace más de 15 días, la canciller Laura Sarabia le había enviado una carta al primer mandatario manifestando su intención de declararse impedida en las investigaciones que la entidad que dirige adelanta contra Benedetti, hechos que habrían ocurrido mientras el funcionario era embajador en Venezuela y ante la FAO.

Según el decreto de este miércoles, el consejo de ministros avaló su petición el pasado 10 de marzo. En la misiva que le envió a Petro, Sarabia recordó que entre 2018 y 2020 trabajó con el entonces senador Benedetti como asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y que, además, coordinó junto a él temas de la campaña de 2022 y de la administración en general. Según explicó, lo anterior generó “relaciones de tipo laboral y profesional, coincidente con mi vinculación en la administración pública”.

Aunque no lo mencionó, también es de público conocimiento que Sarabia y Benedetti están salpicados en el caso de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa (...) Laura, tú me conoces a mí. [Mira] el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, se escuchó decir a Benedetti en los polémicos audios que salieron a la luz y motivaron varias investigaciones.

Lea el decreto completo:

