“Se acabaron las jugaditas”: balance del Pacto Histórico sobre el año legislativo

El presidente de la Cámara de representantes, David Racero, y otros miembros del Pacto Histórico, en rueda de prensa el 22 de junio de 2023, en la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La bancada del Pacto Histórico, reunida en la Plaza de Bolívar, le rindió cuentas al país sobre el año legislativo 2022-2023. “Hace un año, cuando ganamos las elecciones, dijimos que, como nunca antes en la historia del país, el pueblo llegaba al Congreso”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Para la bancada del Pacto Histórico fue un reto asumir el liderazgo de una legislatura que se traduce en leyes de transformación social, económica y ambiental para el país, como resultado de los compromisos asumidos en las campañas electorales”, afirmó la colectividad.

Como logros, el partido de gobierno destacó la aprobación de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, ambos “con criterio social para un desarrollo económico sostenible e incluyente”. “Este Congreso anteriormente aprobaba planes de negocios, nosotros aprobamos un verdadero plan de desarrollo, de transformación para las regiones más apartadas”, anotó Racero. También destacó el Ministerio de la Igualdad, que se está terminando de estructurar para resolver las múltiples desigualdades del país.

En sintonía con lo que había dicho este miércoles el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, los congresistas resaltaron la priorización de proyectos como el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección, así como la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural para la resolución de conflictos en tierras rurales, “que había quedado como deuda después de los diálogos de La Habana”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

“Le cumplimos a la ciudadanía con la reducción del receso legislativo en un mes, para que el Congreso trabaje más. Priorizamos una agenda social para el campesinado con Frente a las mujeres, nuestra agenda fue contundente con varios proyectos legislativos aprobados como la responsabilidad estatal para actuar en prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres y participación paritaria en espacios de decisión pública”, se lee en el comunicado del Pacto Histórico. Racero, como vocero de la colectividad, recordó que mujeres de la bancada han sido violentadas en redes sociales “para denigrar a la persona y así desviar el debate político de fondo” y especificó que se ha dado trámite a más de 10 proyectos a favor de las mujeres.

En cuanto a las demás reformas, la bancada afirmó que la reforma a la salud y la reforma pensional culminarán su ciclo en el próximo periodo legislativo. Sobre la reforma laboral, los congresistas afirmaron que la volverán a presentar el 20 de julio. Sin embargo, lamentaron “la falta de compromiso de algunos legisladores, especialmente de la oposición, para dar el debate en los tiempos establecidos”. “Trabajamos por una reforma laboral que pretendía dignificar el trabajo con la recuperación del recargo nocturno, del recargo completo de dominicales y festivos, es decir, devolverle el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras, y de condiciones laborales dignas para la economía del cuidado, entre otros”, afirmaron.

Le recomendamos: Elecciones regionales: el nuevo round entre la oposición y el Gobierno

Sobre la paz, Racero recordó que cuando llegaron al Congreso el 20 de julio de 2022, las curules de paz no podían votar. “De manera acelerada aprobamos y tramitamos la apuesta de lo que significa darle su lugar político a las víctimas de este país”, dijo y resaltó el compromiso por generar garantías de paz.

El presidente de la Cámara se permitió una “pequeña oda” a las presidencias del Congreso. “Hemos sido garantes. Las presidencias no engavetaron ningún proyecto, aunque no estuviéramos de acuerdo. Se acabaron las jugaditas. Y para nosotros es muy importante reivindicar la política como acción y dignificar la labor nuestra como servidores. Nada lo hemos hecho a espaldas de la gente, no hemos perdido la brújula ética”.

“El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y junto a la bancada del Pacto Histórico, radicará el 20 de julio proyectos de ley para seguir construyendo un cambio real que nos permita un verdadero cambio de época”, concluyó la colectividad.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.