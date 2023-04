Se aplaza el inicio del debate de la reforma a la salud

Socialización de las bases de la reforma de la salud, por parte del Ministerio de Salud mediante la presentación de diapositivas en la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaft, informó que el inicio de los debates del proyecto de la reforma a la salud queda aplazado para la próxima semana. La decisión se dio a raíz de una ponencia de archivo que presentaron hoy integrantes de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.

“Hemos decidido no abrir el debate mañana de la reforma a la salud, con el objetivo de darle las garantías a los partidos y a los ponentes de que, con el nuevo articulado que ha sido presentado, pueda ser trabajado de manera tranquila para poder allanar bien los espacios y darle la garantía a todos los solicitantes y a todos los sectores de participación en el proceso”, aseguró Escaft.

“Los ponentes me pidieron que, como llegaron nuevas proposiciones de los partidos, no les alcanzaría el tiempo para poder hacer las modificaciones dentro del articulado y mucho menos en la ponencia, porque se modifica todo. Para darles las garantías a todos los partidos, y el Gobierno también está claro en los acuerdos que se hicieron, me pidieron más días”, anotó el presidente de la Comisión.

De acuerdo con Escaft, se va a trabajar sobre el articulado de 133 proposiciones presentado por los partidos políticos. Esto “para poder incluirlo en la reforma que tenemos ahora, haciendo un pliego o una enmienda para que todos se sientan realmente seguros. Se trabajarán cada una de las proposiciones. Y sabemos que gran parte del articulado que entregaron los partidos van en la misma corriente de la propuesta del Gobierno”.

La ponencia que presentó hoy la oposición comienza cuestionando el hecho de que la discusión sobre la reforma a la salud se esté dando bajo el imperativo de que se trata de una ley ordinaria y no una ley estatutaria. La diferencia, básicamente, es que la segunda supone un trámite con más debates porque se trata de leyes que tocan estructuralmente derechos fundamentales. La tesis del Gobierno es que como este es un proyecto de ley que reforma la Ley 100, que se tramitó como ordinaria, este debería recibir el mismo tratamiento, pero la posición de algunos partidos de oposición es que debió tramitarse como estatutaria.

Después, en sus aspectos generales, la ponencia considera que el proyecto del Gobierno “no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud”. Para los ponentes, la propuesta oficinal elimina el modelo de aseguramiento actual, elimina las EPS y fragmenta la prestación y los recursos en distintos fondos nacionales y territoriales.

“Con el apoyo del Gobierno y la presentación real desde el Ministerio del Interior, la Presidencia y los ponentes, llevaremos este debate a buen término, dándole las garantías democráticas a los colombianos y colombianas que están atentos a este debate”, aseguró Escaft. “Estamos superando la última brecha para que podamos sacar un articulado que se sienta como una transición especial, con buen futuro para los colombianos”.

