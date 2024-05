Se aplazó, por segunda vez, conciliación del Plan Nacional de Desarrollo de Petro

Plenaria del Senado de la República. Foto: Óscar Pérez

Este martes tampoco hubo ambiente en el Senado para la discusión de la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Petro, aprobado en la pasada legislatura pero devuelto por la Corte Constitucional para subsanar un vicio de trámite. Luego de varias constancias de los senadores, la plenaria aprobó, con el respaldo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, una proposición para aplazar la votación y crear una comisión que estudie el tema.

#PlenariaSenado | ✅ | Se APRUEBA la proposición que excluye del orden del día el punto número uno sobre la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, para que se designe una comisión especial que presente un informe a la plenaria y, posteriormente, se vote la conciliación. — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) May 21, 2024

La plenaria también abordó esta discusión el lunes, pero no logró un acuerdo y al final la sesión se levantó por falta de quórum. El debate no avanzó mucho porque los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, anunciaron que no apoyarán la segunda votación de la conciliación.

“El Partido Centro Democrático no va a votar esta conciliación. Lo primero que queremos decir es que nosotros presentamos varias demandas contra el Plan Nacional de Desarrollo por considerar que se violaron varios de los procedimientos de la Ley 5″, dijo la senadora Paloma Valencia.

La congresista agregó que el entonces presidente de la corporación, Roy Barreras, votó varias proposiciones del PND sin que se explicaran: “Es muy importante que la gente sepa qué es lo que va a votar para que después quede claro quiénes acompañan esas posturas”.

A ella se sumó David Luna, de Cambio Radical. “Del afán no queda sino el cansancio. Les pasó con el Ministerio de la Igualdad y con el Plan de Desarrollo; esa noche nosotros también lo advertimos. Y les dejo claro que les puede pasar también con la reforma pensional si no expiden oportunamente el documento del Ministerio de Hacienda que demuestra que hay una viabilidad fiscal”.

Así las cosas, los líos del PND se suman a los problemas que tendrá el Gobierno para aprobar varios de sus proyectos (reforma pensional, a la educación y reglamentación de la jurisdicción agraria), para lo cual tendrá menos de 30 días, pues la legislatura terminará el próximo 20 de junio.

