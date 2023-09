Se cayó el proyecto para que el presidente se hiciera examen médico obligatorio

Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este martes se hundió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley del representante liberal Carlos Felipe Quintero que buscaba que el presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores se sometieran a un examen médico obligatorio anual. La propuesta de archivo del expresidente de la Cámara David Racero recibió 20 votos a favor y 16 en contra. La iniciativa de Quintero ya había sido radicada la legislatura pasada, pero, a falta de tiempo para darle trámite, la retiró.

Entre los argumentos en contra del proyecto, Pedro José Súarez Vacca, del Pacto Histórico, afirmó que este iba en contra de la Constitución Política y del derecho fundamental a la intimidad. “De ser aprobada, se permitiría injustificadamente, en mi respetuoso criterio, transgredir ese derecho fundamental a la intimidad en el sentido de que se permitiría empezar a dar conocimiento de unos documentos que tienen que ver con la intimidad absoluta del ser humano y esto es la historia clínica las enfermedades o el tratamiento que deban recibir aquellos funcionarios que han sido elegidos por voto popular y esto no se puede justificar a la luz de los intereses superiores que están consagrados en la propia carta política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, dijo durante el debate.

Racero, por su parte, argumentó que no había claridad sobre el proceso mediante el cual se llevarían a cabo estos exámenes médicos. “El que determina si ese alcalde tiene las competencias en salud para poder continuar o no en su cargo no es la junta médica porque la junta médica es solo una valoración, pero al final el que evalúa al alcalde es el gobernador. Entonces imagínense el caso de alcaldes que no se llevan bien con el gobernador por X o por Y razón...”, explicó el representante del Pacto.

Al defender su iniciativa ante la comisión, Quintero fue enfático al decir que su proyecto no tenía nada que ver con las recientes especulaciones que se han hecho sobre la salud del presidente Gustavo Petro. “Este proyecto no tenía nada que ver con tintes políticos ni con especulaciones alrededor de un mandatario. Aquí hay varios compañeros de testigo que dije que iba a presentar el proyecto de ley en marzo”, afirmó.

“Lastimosamente, se archivó el proyecto, los colegas no entendieron que esto no es un tema político, sino un tema técnico, jurídico, constitucional de la necesidad de que los mandatarios se hagan ese examen médico”, dijo Quintero cuando su articulado se hundió. “Todos somos susceptibles de enfermarnos. Y si cae una enfermedad como la demencia senil o Alzheimer en un mandatario, eso hace que la ciudadanía corra peligro porque las decisiones de un gobernador, un alcalde y un presidente tienen consecuencias en toda la población a la que ellos representan. Entonces, hay un vacío legal hoy en el país al respecto”, había explicado el congresista desde que radicó su proyecto hace tres semanas.

